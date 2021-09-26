به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که یک فروند بمب افکن راهبردی آمریکا توسط جنگنده‌های این کشور نزدیک مرزهای روسیه رهگیری شده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نیروی هوایی روسیه در این باره اعلام کرد که ۳ فروند هواپیمای جنگنده نسل چهارم «سوخو -۳۵»، بمب افکن راهبردی دوربرد «بی -۵۲» نیروی هوایی آمریکا که به مرزهای روسیه در اقیانوس آرام نزدیک شده بود را رهگیری کرده و آن را را از حریم هوایی مسکو دور کردند.

در بیانیه وزارت دفاع تاکید شده است که بمب افکن آمریکایی قبل از عبور از مرز روسیه رهگیری شده است.

در این بیانیه آمده است که نیروی هوایی روسیه هواپیمای آمریکایی را با رعایت کامل قوانین هوانوردی بین‌المللی اسکورت کرد.