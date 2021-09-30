به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد امید برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و مشخص شدن نفرات برتر ۶ وزن از اوزان دهگانه، نخستین اردوی این تیم از روز شنبه دهم مهرماه در خانه کشتی تهران آغاز خواهد شد.

اردوی آزادکاران تیم امید در حالی برگزار می‌شود که پیش از این گفته شده بود به دلیل ترافیک بالای حضور کشتی‌گیران در خانه کشتی، آزادکاران امید بعد از اعزام تیم ملی بزرگسالان به جهانی نروژ تشکیل خواهد شد. با نظر کادر فنی تیم امید، اردونشینان این تیم تا زمان اعزام به صربستان دو مرحله اردو را پشت سر خواهند گذاشت.

سرمربیگری تیم کشتی آزاد امید بر عهده تقی اکبرنژاد است که سیدمراد محمدی نیز به عنوان مربی ارشد در کادر فنی این تیم حضور دارد. البته قرار است سه مربی دیگر نیز از استان‌های مازندران، تهران و خراسان رضوی به کادر فنی اضافه شوند.

با توجه به نتایج رقابتهای انتخابی تیم کشتی آزاد امید، تاکنون احمد محمدنژاد جوان در وزن ۵۷ کیلوگرم، مجید داستان در وزن ۶۱ کیلوگرم، پیمان نعمتی در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی اکبر فضلی در وزن ۷۰ کیلوگرم، حسین ابوذری در وزن ۷۴ کیلوگرم، علی سوادکوهی در وزن ۷۹ کیلوگرم، سجاد غلامی در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیلوگرم و مهدی هاشمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به عنوان نفرات نخست شناخته شده اند. همچنین قرار است در ۴ وزن هم نفرات برتر اوزان ۶۵، ۷۴، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم در روز ۱۶ مهرماه به ترتیب به مصاف حسن عبادی، محمدصادق فیروزپور، امیرحسین فیروزپور و عباس فروتن بروند تا ترکیب تیم اعزامی به صربستان تکمیل شود.

مسابقات کشتی آزاد و فرنگی امیدهای جهان (زیر ۲۳ سال) طی روزهای ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه در بلگراد صربستان برگزار می‌شود.