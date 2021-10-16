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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۲

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فعالیت های گروه جهادی عهد ماندگار

فعالیت های گروه جهادی عهد ماندگار

گرگان- موسس گروه جهادی عهد ماندگار از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این گروه در محله های حاشیه شهر گرگان، با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر خبرداد.

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حجت الاسلام ابوالفضل محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه جهادی عهد ماندگار با کمک مردم و خیرین، فعالیت‌های اقتصادی مختلف نظیر پرورش قو و غاز، جمع آوری پسماند، پخت نان محلی و ده‌ها فعالیت بزرگ و کوچک را در محله‌های حاشیه شهر گرگان به ثمر رسانده است.

امام محله کوی عرفان و الغدیر گرگان ادامه داد: به واسطه فعالیت جهادی جوانان گروه جهادی عهد ماندگار، برای ده‌ها نفر از جوانان فرصت شغلی ایجاد شده است و منافع مالی فعالیت‌های اقتصادی جهادگران، به طور کامل برای توسعه کار به نفع محرومان هزینه می‌شود.

کد مطلب 5316626

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