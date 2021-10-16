فعالیت های گروه جهادی عهد ماندگار

حجت الاسلام ابوالفضل محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه جهادی عهد ماندگار با کمک مردم و خیرین، فعالیت‌های اقتصادی مختلف نظیر پرورش قو و غاز، جمع آوری پسماند، پخت نان محلی و ده‌ها فعالیت بزرگ و کوچک را در محله‌های حاشیه شهر گرگان به ثمر رسانده است.

امام محله کوی عرفان و الغدیر گرگان ادامه داد: به واسطه فعالیت جهادی جوانان گروه جهادی عهد ماندگار، برای ده‌ها نفر از جوانان فرصت شغلی ایجاد شده است و منافع مالی فعالیت‌های اقتصادی جهادگران، به طور کامل برای توسعه کار به نفع محرومان هزینه می‌شود.