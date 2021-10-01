به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گردان‌های شهید «ابو علی مصطفی» شاخه نظامی جبهه خلق برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه گردان‌های شهید ابو علی مصطفی آمده است: رژیم صهیونیستی تاوان حماقت‌های خود در اراضی اشغالی را پس خواهد داد. صهیونیست‌ها از تمامی خطوط قرمز عبور کرده‌اند. ما اجازه نخواهیم داد خون شهدای فلسطینی پایمال شود.

پیشتر اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و نیز در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد که حوادث پی در پی در فلسطین و نیز تلاش‌های مقامات رژیم صهیونیستی برای تحمیل شرایط جدید به فلسطینیان را زیر نظر دارد.

در بیانیه مذکور خطاب به رژیم صهیونیستی گفته شده است: جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در این سطح خطرناک، ایجاب می‌کند که واکنش‌های کوبنده‌ای به آن نشان دهیم. طبیعی است که تداوم این جنایت‌ها موجب خواهد شد تا اوضاع بیش از پیش تنش آلود گردد.