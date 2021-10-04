به گزارش خبرنگار مهر، حسن نبوتی در جلسه ستاد گرامیداشت شهید علی لندی گفت: شهید لندی اگرچه جانش را از دست داد اما یک دستاورد بسیار بزرگ برای ما به ارمغان آورد و ما باید این نعمت بزرگ را حفظ کنیم و به همین منظور ستاد دائمی بزرگداشت شهید علی لندی در شهرستان ایذه تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اصل موضوع شهید علی لندی از شهرستان ایذه برخاسته شده است، اظهار کرد: با کمک رسانه‌های محلی شهرستان ایذه کار بزرگ این نوجوان فداکار زبان زد و تیتر یک رسانه‌های کشور شد.

نبوتی با تأکید بر اینکه همه برنامه‌ریزی‌ها باید به این شهید معطوف شود، افزود: اقداماتی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن اربعین شهید علی لندی خواهیم داشت تا اربعین ملی با آمادگی کامل برگزار شود.

فرماندار شهرستان ایذه ادامه داد: یک مسابقه برای طراحی مقبره مناسب و محوطه‌سازی برای شهید لندی برگزار خواهد شد تا یک طرح بسیار ارزشمند در شأن این شهید طراحی شود.

نبوتی با اشاره به اینکه اربعین این شهید از چند شبکه ملی پخش خواهد شد، گفت: یک عکس شاخص و یک عنوان واحد برای شهید علی لندی اختصاص داده خواهد شد تا یاد و نام این شهید حفظ شود.