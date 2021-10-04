حجتالاسلام عزیز صابر در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برگزاری دورههای و کلاسهای آموزش حضوری قرآن در اردبیل خبر داد و گفت: بنا به شرایط کرونایی و توجه به عافیت و سلامت مردم، برنامههای آموزشی در حوزه قرآن دستخوش تغییر شد.
وی با اشاره به بهبود وضعیت استان اردبیل از لحاظ انتشار ویروس کرونا، از رفع محدودیتهای کرونایی خبر داد و افزود: جلسات آموزشی و محافل حضوری قرآن پس از تبدیل وضعیت استان اردبیل به وضع نارنجی، در مناطق مختلف استان آغاز شده و دورههای آموزشی در حال برگزاری است.
مؤسسات قرآنی پس از یک دوره تعطیلی کرونایی به روی علاقمندان باز شد
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان اردبیل به کلاسهای آموزش قرآن در مؤسسات و مراکز قرآنی اشاره کرد و گفت: جلسات قرآن خانگی ویژه بانوان در مؤسسه آل یاسین شهرستان نیر، کلاس آموزش قرآن ویژه پسران نوجوان در خانه قرآن نهج الحیاه روستای پیراقوم، کلاس روانخوانی قرآن ویژه بانوان در مسجد چهارده معصوم (ع) توسط مؤسسه قرآنی المهدی (عج) روستای گندیشمین و مسابقه ترتیل و حفظ قرآن توسط خانه قرآن اسرا روستای سوها با حضور روحانی مستقر روستا حجتالاسلام آدین در مناطق مختلف استان اردبیل با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.
حجتالاسلام صابر افزود: جلسه ختم سوره یاسین توسط خانه قرآنی محله میر اشرف اردبیل، محفل قرآنی توسط خانه قرآنی مجره شهرستان کوثر، محفل انس با قرآن در خانه قرآن حضرت فاطمه الزهرا (س) و پایگاه شهیده زینب کمایی، محفل انس با قرآن در مؤسسه قرآنی بنت الهدی منطقه سنی نشین عنبران نمین، جلسات ختم قرآن در خانه قرآن فاطمه الزهرا (س) روستای اورنج نمین و کلاس آموزش روخوانی و روانخوانی در خانه قرآن حضرت محمد رسول الله (ص) عنبران علیای نمین از برنامههای قرآنی به روش حضوری در خانهها و مؤسسات قرآنی استان اردبیل در حال برگزاری است.
قرآنیان پیشرو در ترویج کمکهای مومنانه
وی به برنامههای حمایتی و ترویج کمکهای مومنانه به همت مؤسسات قرآنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در طول دو سال اخیر به لحاظ بروز مشکلات معیشتی در خانوادههای بی بضاعت و مناطق محروم، مؤسسات قرآنی و فعالان و مربیان قرآن بستههای معیشتی و ملزومات کمک تحصیلی و آموزشی در بین مردم نیازمند توزیع شده که در فعالیت حمایتی اخیر ۱۵۰۰ مورد جیره خشک غذایی و بسته آموزشی در بین نیازمندان و دانش آموزان مناطق محروم توزیع شد.
وی به برگزاری برنامه قرآنی در سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) در اردبیل اشاره کرد و گفت: به مناسبت فرارسیدن رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، محفل انس با قرآن و اهل بیت (ع) در اردبیل برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل بیان کرد: زمان برگزاری این مراسم سهشنبه، سیزدهم مهرماه، ساعت ۱۹:۳۰ در هیئت اعظم بیتالزهرا (س)، واقع در میدان جهاد، خیابان خشکبار، روبهروی تاکسیرانی بوده که از عموم علاقهمندان برای حضور در این محفل قرآنی دعوت به عمل میآید.
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