به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی صبح پنجشنبه در نشست فصلی شورای بسیج اقشار و جانشینان نواحی سپاه قدس گیلان با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید نسبت به مقطع زمانی که در آن قرار داریم شناخت و درک دقیق داشته باشیم و هر فرد با بصیرت و احساس مسئولیت، وظایف خود را بهدرستی انجام دهد.
وی با بیان اینکه ملت ایران در حوادث اخیر انسجام کمنظیری از خود نشان داده است، افزود: وحدت و همدلی شکلگرفته میان مردم از اقشار مختلف، حاصل پیوند عمیق ملت با انقلاب اسلامی و مجاهدتهای صورتگرفته در این مسیر است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب ادامه داد: پس از معرفی رهبر جدید انقلاب نیز این انسجام نهتنها حفظ شد، بلکه افزایش یافت و بار دیگر پیوند عمیق مردم با نظام اسلامی را به نمایش گذاشت.
ضرورت روایت صحیح دستاوردهای کشور
دامغانی با تأکید بر اهمیت «روایت قدرت» و تبیین صحیح دستاوردهای کشور، انسجام و همبستگی ملی را سرمایهای بزرگ و پشتوانه اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: باید واقعیتها و توانمندیهای کشور را برای مردم بهدرستی روایت کنیم و اجازه ندهیم دشمن با بهرهگیری از جنگ شناختی، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی بر ضرورت طراحی پیوست فرهنگی برای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید کرد و گفت: لازم است اقدامات اثرگذار و متناسب با شرایط هر شهرستان طراحی و اجرا شود.
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: توجه جدی به پیوستهای فرهنگی میتواند زمینه اثرگذاری بیشتر برنامهها، تقویت ارتباط با جامعه و افزایش همراهی مردم را فراهم کند.
هیئتهای اندیشهورز؛ لازمه اقدام هوشمندانه
دامغانی هیئتهای اندیشهورز را یکی از الزامات موفقیت مأموریتهای بسیج دانست و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت هیئتهای اندیشهورز برای شناخت دقیق مسائل جامعه و اتخاذ تصمیم و اقدام هوشمندانه ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و تجربههای موجود در جامعه گفت: استفاده از تجربهها و نظرات نخبگان، تبعیت از رهنمودهای ولایت و تقویت شبکه ارتباطی، از راهکارهای کلیدی برای انجام مأموریتهای امروز بسیج است.
فرمانده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: شناخت دقیق مسائل، استفاده از ظرفیتهای فکری و اجتماعی و حرکت مبتنی بر برنامه میتواند به ارتقای اثربخشی فعالیتها و تحقق بهتر مأموریتهای بسیج کمک کند.
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