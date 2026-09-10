پیشرفت ۹۵ درصدی سامانه گرمسیری در ایلام؛ نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان

علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح سامانه گرمسیری با ظرفیت ۸۵ میلیون متر مکعب، اکنون ۷۴ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد، اظهار داشت: جریان آب تا کیلومتر ۶۰ و محدوده رودخانه چنگوله رسیده و تنها دو کیلومتر لوله‌گذاری برای تکمیل این بخش از مسیر باقی مانده که اجرای آن به تامین اعتبار وابسته است.

جانشین اجرایی طرح سامانه گرمسیری با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده، گفت: هدف پایانی این طرح، زیر پوشش قرار دادن ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان ایلام بوده و از این میزان، تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار برای بهره‌برداری و کشت آماده شده است.

وی افزود: این طرح، نقش کلیدی در تحول بخش کشاورزی استان ایفا می‌کند و با تکمیل آن، شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به منابع آبی سطحی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی سامانه گرمسیری در استان ایلام به ۹۵ درصد رسیده، تصریح کرد: تکمیل عملیات اجرایی و بهره‌برداری کامل از ظرفیت پیش‌بینی شده آن به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

طولابی ادامه داد: این میزان اعتبار، برای راه‌اندازی کامل شبکه و بهره‌مندی تمامی اراضی هدف ضروری است و با تأمین این اعتبار، شاهد جهش چشمگیر در تولیدات کشاورزی استان، توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی در مناطق روستایی استان و افزایش درآمد کشاورزان خواهیم بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این طرح، تحولی عظیم در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی استان ایجاد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: با تأمین ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، شاهد بهره‌برداری کامل از این طرح در آینده نزدیک خواهیم بود.