آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجتمع آبرسانی چند روستای دهستان داجیوند با اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد تومان راه‌اندازی و بهربرداری شد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح، یکی از مطالبات ۱۵ ساله مردم منطقه را برطرف می‌کند و زمینه تامین مطمئن‌تر آب روستاهای زیر پوشش را فراهم می‌آورد.

فرماندار هلیلان با اشاره به اینکه اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت رفع محرومیت‌زدایی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی محسوب می‌شود، افزود: حفر چاه آب شهر توحید در یک سال گذشته به پایان رسیده و اکنون عملیات اجرایی خط انتقال آب این چاه با اعتبار بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان آغاز شده است. وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این طرح در دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد و با تکمیل آن، بخش مهمی از تنش آبی شهر توحید برطرف خواهد شد.

قیصربیگی با بیان اینکه اجرای طرح آبرسانی به هفت روستای دهستان محروم زردلان در یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، گفت: عملیات آبرسانی به روستاهای شاران به طور کامل انجام شده و با تکمیل این طرح‌ها، شاهد کاهش چشمگیر مشکلات آبی در مناطق هدف خواهیم بود.

فرماندار هلیلان در پایان با تأکید بر اینکه تأمین آب پایدار برای روستاها، یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان است، خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از مجتمع آبرسانی داجیوند و تکمیل خط انتقال آب شهر توحید، گام بزرگی در جهت توسعه پایدار و افزایش رضایت ساکنان منطقه برداشته خواهد شد.