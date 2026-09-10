به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا کهساری صبح پنجشنبه در مراسم معارفه مسئول جدید دفتر رهبر معظم انقلاب در دانشگاه مهارت استان سمنان در سالن اجتماعات این مجموعه، اظهار کرد: نقش دانشگاه ها در هویت سازی فکری نسل جوان و امروز ایران اسلامی بی بدیل است.

وی با بیان اینکه مخاطب دانشگاه ها جوانان هستند و این برای ما بسیار حائز اهمیت است، افزود: تقویت فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی در محیط دانشگاه ضرورت دارد.

مسئول دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان سمنان خواستار تقویت برنامه های فرهنگی و تبیینی در دانشگاه های این استان شد.

کهساری افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مأموریت مهمی در زمینه تقویت فضای معنوی، فرهنگی و اعتقادی و فراهم کردن زمینه رشد فکری و اخلاقی دانشجویان بر عهده دارد و تحقق این مأموریت بدون همراهی جامعه دانشگاهی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در شکل‌گیری هویت فکری و اجتماعی نسل جوان، افزود: دانشگاه تنها محل کسب دانش و مهارت نیست، بلکه محیطی اثرگذار در شکل‌گیری شخصیت دانشجویان نیز محسوب می شود که البته امری بسیار تاثیر گذار است.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در دانشگاه های استان سمنان ادامه داد: باید از ظرفیت استادان، کارکنان، دانشجویان و مجموعه‌های فرهنگی برای ایجاد فضایی پویا، امید آفرین و معنوی استفاده شود.

کهساری تصریح کرد: فعالیت فرهنگی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی نسل جوان طراحی شود و دانشجویان احساس کنند که در این برنامه‌ها دیده می‌شوند، مورد توجه قرار می‌گیرند و می‌توانند نقش‌آفرین باشند.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام طهماسبی، حجت الاسلام بارانی به عنوان مسئول جدید دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی شد.