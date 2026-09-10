نجات ۵ گردشگر گرفتار در ارتفاعات خوی و پیرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: گزارشی مبنی بر مفقودی ۴ نفر در ارتفاعات چله خانه شهرستان خوی اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله تیم امدادونجات تخصصی کوهستان هلالاحمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
محبوبی گفت: نجاتگران پس از دسترسی به افراد گرفتار شده در ارتفاعات ، اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی را انجام داده و به پاییندست و منطقه امن منتقل کردند.
وی با اشاره به نجات یکگردشگر در ارتفاعات کانی لوسه شهرستان پیرانشهر گفت: همچنین گزارشی مبنی بر مفقودی یک گردشگر در ارتفاعات کانی لوسه از توابع روستای بادین آباد شهرستان پیرانشهر اعلام شد.
وی اضافه کرد: بلافاصله تیم امدادونجات هلالاحمر شهرستان پیرانشهر به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
محبوبی گفت: نجاتگران پس از دسترسی به گردشگر، اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی را انجام داده و وی را به پاییندست و منطقه امن منتقل کردند.
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