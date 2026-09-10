به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی، صبح پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش رودان با اشاره به نزدیک شدن مهرماه، اظهار کرد: آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی باید با جدیت دنبال شود و تمامی واحدهای آموزشی از نظر نظافت، زیباسازی، فضای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز در شرایط مطلوب قرار گیرند.

وی افزود: امکانات آموزشی باید بر اساس اولویت‌بندی، تراکم جمعیتی و نیاز واقعی مدارس توزیع و ساماندهی شود تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف شهرستان از فرصت‌های آموزشی عادلانه برخوردار باشند.

فرماندار رودان با قدردانی از مشارکت خیران در تأمین لوازم‌التحریر و دیگر نیازهای دانش‌آموزان، ادامه داد: هر اقدامی که امروز در آموزش و پرورش انجام می‌شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و شهرستان است و باید با نگاه مسئولانه و آینده‌نگرانه دنبال شود.

محسنی همچنین بر ضرورت حضور فعال مدیران دستگاه‌های اجرایی در کنار آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: با توجه به رویکرد «دولت پای کار مردم»، مدیران نیز باید پای کار آموزش و پرورش باشند و برای رفع مشکلات مدارس و دانش‌آموزان از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۰ مدرسه کانکسی در شهرستان، این وضعیت را شایسته دانش‌آموزان ندانست و تصریح کرد: ساماندهی مدارس کانکسی نیازمند اقدامات جدی و عملیاتی است و باید برای رفع این مشکل برنامه مشخصی تدوین و اجرا شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش رودان در ادامه بر ضرورت حمایت از فرهنگیان تأکید کرد و گفت: معلمان نباید دغدغه تأمین سوخت و بنزین برای رفت‌وآمد داشته باشند و باید شرایط لازم برای حضور و خدمت‌رسانی مطلوب آنان فراهم شود.

محسنی همچنین خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به موضوع دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل شد و بیان کرد: شناسایی این دانش‌آموزان، بررسی دلایل بازماندن آنها از تحصیل و فراهم کردن زمینه بازگشتشان به مدرسه باید با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا، خواستار توجه ویژه به فرزندان شهدای جنگ رمضان و رسیدگی به مسائل و نیازهای آنان شد.