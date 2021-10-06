به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان گناوه با تسلیت ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر و تقدیر از تلاشهای مجموعه دادگستری و آرزوی توفیق برای دادستان و رئیس دادگستری شهرستان اظهار داشت: تسریع در رسیدگی به پروندهها و افزایش خروجی پروندههای قضائی همانگونه که مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است باید در اولویتهای محاکم قضائی باشد وزمان رسیدگی به پروندهها و اطاله دادرسی کاهش یابد.
امام جمعه گناوه افزود: عدم آگاهی کافی مردم از قوانین و مقررات قضائی و آشنا نبودن آنان با موازین قانونی یکی از مهمترین علل افزایش ورودی پروندهها و طولانی شدن مسیر پیگیری و رسیدگی به پروندهها و مطرح شدن دعاوی در مراجع قضائی و کیفری است.
وی گفت: باید با فرهنگ سازی مناسب زمینه آشنایی هر چه بیشتر مردم نسبت به قوانین حقوقی و کیفری افزایش یابد زیرا اگر مردم در این جهت اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشند مراجعات و پروندهها در دستگاه قضائی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه از تأکیدات رئیس قوه قضائی کاهش تعداد زندانیان است گفت: افزایش زندانیان باعث آسیبهای زیادی به خصوص در خانوادهها میشود.
امام جمعه گناوه تصریح کرد: امروز آسیبهای زیادی در خانوادهها به خصوص درافزایش آمار طلاق در جامعه وجود دارد که این آسیبها ناشی از فاصله گرفتن خانوادهها از سیره، روش و منش و اخلاق اهل بیت (ع) و پیامبر گرامی اسلام (ص) است.
حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: اخلاق، مودت، مودت، مهربانی و اغماضی که باید بین خانواده وجود داشته باشد بسیار کمرنگ شده است و این یکی از علل جدایی و طلاق است.
وی ادامه داد: یکی از عوامل طلاق والدین به عنوان الگوی فرزندان نتوانند گذشت داشته باشند و محیط خانواده برای فرزندان تبدیل به فضای ناامن میشود، چشم و هم چشمی، اعتیاد، خیانتها و هجمههای فضای مجازی به خانوادهها از جمله مشکلات امروزی خانوادهها است که باعث تشکیل پروندههای طلاق میشود.
وی گفت: همه دستگاههای متولی باید در کاهش سن ازدواج و آمار طلاق همکاری کنند و باید با فرهنگ سازی و تشکیل کلاسهای آموزشی خانوادهها را نسبت اهمیت این موضوع آگاه کرد.
مشکلات مربوط به زمین خواری، تغییر کاربری برخی اراضی، فساد ستیزی، مبارزه با مفسدان، دقت در حفظ آبروی افراد در رسیدگی به پروندهها از دیگر نکاتی بود که امام جمعه گناوه در این نشست به آن اشاره کرد.
حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان نشست برای دادستان و رئیس دادگستری شهرستان در انجام وظایف آرزوی توفیق کرد.
نظر شما