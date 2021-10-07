مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علیبنموسیالرضا علیهالسلام صبح امروز (پنجشنبه) در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام رفیعی در سخنانی با استناد به کلمات و روایاتی از حضرت امام رضا علیهالسلام درباره انتظارات آن حضرت از پیروانشان گفت: عقلانیت و خردورزی در امور، اعتدال یعنی حرکت در طریق ولایت و پرهیز از افراط و تفریط، محور قرار دادن قرآن و سنت در زندگی و اجتماع، و پایبندی به قواعد شرع و انجام فرائض جزو انتظارات امام رضا علیهالسلام از پیروان مکتب اهلبیت است.
در این مراسم، آقای مهدی رسولی نیز به مرثیهسرایی و ذکر مصیبت پرداخت.
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