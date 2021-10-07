به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه نوروزیان با اشاره به آخرین مهلت واکسیناسیون دانش‌آموزان تا ۱۸ مهرماه، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با جانباختن ۲ نفر دیگر از بیماران کرونایی در هرمزگان، شمار کل فوتی‌های این بیماری در استان به دو هزار و ۳۹۳ نفر رسید.

وی با بیان اینکه با بستری شدن ۳۸ نفر دیگر شمار کل بستری‌های کرونا در استان به ۲۲۲ نفر رسید، اظهار کرد: اکنون ۴۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بستری هستند و حال ۹ نفر از آن‌ها وخیم است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه یکشنبه ۱۸ مهرماه آخرین مهلت واکسیناسیون برای دانش آموزان هرمزگانی است، تصریح کرد: متولدان ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ در این مدت مهلت دارند برای دریافت مرحله اول واکسن کرونا اقدام کنند.

نوروزیان با اشاره به اینکه اکنون ۵۹ درصدگروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال مرحله اول واکسن کرونا را دریافت کردند، عنوان کرد: متولدان ۱۳۷۵ به قبل هم برای دریافت واکسن نیاز به نام نویسی در سامانه سلامت ندارند.

وی گفت: اکنون ۸۱ درصد هرمزگانی‌ها مرحله نخست واکسن کرونا را دریافت کردند.