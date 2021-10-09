اوضاع وخیم ۹۸ بیمار کرونایی در کردستان

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۹ بیمار جدید کرونایی در استان شناسایی شدند و متأسفانه شش نفر هم جان باختند.

وی افزود: در حال حاضر ٨٩٧ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که شهرستان سنندج با ۵۷۴ نفر بیشترین تعداد بستری شدگان را دارد.

رضاعی از وخیم اوضاع ۹۸ بیمار کرونایی در استان خبر داد و گفت: متأسفانه به دلیل کم توجهی تعدادی از شهروندان شاهد وضعیت قرمز در دو شهرستان سنندج و مریوان هستیم.

رضاعی از مرگ شش بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در کردستان از ابتدا تاکنون هزار و ۶۹۱ نفر است که در صورت کم توجهی شهروندان این آمار افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خطاب به شهروندان اظهار کرد: انتظار می‌رود همچنان روند فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، اجرای اصول بهداشتی و قرنطینگی را تا قطع زنجیره این ویروس مهلک رعایت کنند در غیر این صورت افزایش تعداد زیاد مبتلایان و مرگ بر اثر کرونا در استان را شاهد خواهیم بود.