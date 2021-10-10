برنامه هفته نخست فصل جدید لیگ برتر والیبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، سیوپنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران جام گرامیداشت سردار شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۴۰۰ با حضور ۱۴ تیم از دوم آبان آغاز میشود.
تیمهای فولاد سیرجان ایرانیان، شهرداری ارومیه، فولاد مبارکه سپاهان، لبنیات هراز آمل، سایپا تهران، شهرداری ورامین، شهداب یزد، شهرداری گنبد، هورسان رامسر، پیکان تهران، پاس گرگان، مس رفسنجان، راهیاب ملل مریوان و آذرباتری ارومیه در این دوره از رقابتها حضور دارند.
مرحله مقدماتی لیگ برتر سال ۱۴۰۰ به صورت رفت و برگشت و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. ساعت ۱۶ روز یکشنبه دوم آبانماه هفته نخست این رقابتها برگزار میشود که برنامه آن به شرح زیر است:
یکشنبه دوم آبانماه – ساعت ۱۶
سیرجان: فولاد سیرجان ایرانیان – آذرباتری ارومیه
ارومیه: شهرداری ارومیه – راهیاب ملل مریوان
اصفهان: فولاد مبارکه سپاهان – مس رفسنجان
آمل: لبنیات هراز آمل – پاس گرگان
تهران: سایپا تهران – پیکان تهران
ورامین: شهرداری ورامین – هورسان رامسر
یزد: شهداب یزد – شهرداری گنبد
نظر شما