تایوان دست به دامن استرالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام تایوانی از استرالیا خواسته است از پیشنهاد این جزیره برای پیوستن به پیمان تجاری «توافق جامع و مترقی برای مشارکت سرتاسر پاسیفیک» (CPTPP) که چین با آن مخالف است، حمایت کند.

«الیوت چارنگ» نماینده دفتر اقتصادی و فرهنگی تایپه، امروز سه شنبه در کمیته پارلمان در کانبرا پایتخت استرالیا گفت که حمایت از پیشنهاد تایوان «پیامی محکم» برای مشاغل استرالیایی است که از تحریم های اخیر محصولات استرالیایی توسط چین متاثر شده اند.

وی همچنین ادامه داد: تحریم های اقتصادی که چین علیه استرالیا وضع کرده است، موجب تقویت استدلال تعامل نزدیکتر و عمیق تر با تایوان می شود.

هر یک از اعضای یازده کشور عضو پیمان تجاری مذکور باید اعضای جدید را تایید کند.

پیمان مذکور در سال ۲۰۱۸ شکل گرفت که در حال حاضر کشورهای کانادا، استرالیا، برونئی، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام از اعضای آن هستند. همچنین درخواست هایی از چین، انگلیس و تایوان برای عضویت در این پیمان ارسال شده است.

علت مخالفت پکن این است که چین تحریم هایی را برضد استرالیا اعمال کرده است و می گوید که پیوستن تایوان به این پیمان تجاری می تواند جریان تجارت تجاری تکنولوژی بالا و تقاضا برای مواد معدنی استرالیا را افزایش دهد.

پیشتر نیز سفارت چین در استرالیا در بیانیه ای سخنان «تونی آبوت» نخست وزیر پیشین استرالیا را علیه پکن محکوم کرده بود.

مطابق این بیانیه، سفارت خانه مذکور اعلام کرد که ابوت سیاستمداری «شکست خورده و رقت انگیز» است که «عملکرد دیوانه کننده» او در کنفرانسی در تایوان، نگرش ضد چینی او را آشکار کرد.

اظهارات فوق پس از آن مطرح شد که ابوت در تایوان گفته بود که چین با توجه به کندی اقتصاد، بحران اقتصادی و پیری جمعیت می تواند به زودی «فاجعه بار» ظاهر شود.

پیشتر نیز هیئتی از سناتورهای فرانسوی با سفر به تایوان اظهاراتی برضد منافع ملی و ارضی چین مطرح کرده بودند، جایی که یکی از آنها جزیره تایوان را کشور خطاب کرده بود، که این اقدام نیز با واکنش شدید پکن مواجه شد.

دولت های غربی و در راس آنها آمریکا در راستای سیاست «ایندوپاسیفیک» واشنگتن برای به چالش کشیدن قدرت چین، در حال آتش افروزی در این منطقه هستند و به ویژه نوک پیکان تفرقه افکنی خود را به سوی تایوان و هنگ کنگ که خط قرمز های چین محسوب می شوند، نشانه رفته اند.

«شی جینپینگ» رئیس جمهور چین پیشتر طی یک سخنرانی اعلام کرد که اتحاد کامل کشور چین محقق خواهد شد و تجزیه طلبان روسیاه خواهند شد.

پکن بر اساس سیاست چین واحد، جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می داند و توسل به نیروی نظامی برای اتحاد چین و تایوان را رد نکرده است.