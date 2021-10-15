سناریوی ۴ مرحله ای آمریکا برای فروپاشی اقتصادی و امنیتی لبنان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - سمیه خمارباقی: کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت. رسیدگی به پرونده انفجار بیروت و انجام تحقیقات درباره آن از سال گذشته آغاز شد اما این پرونده نیز همانند سایر رخدادهای جنایی در لبنان تحت مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی قرار گرفت.

طارق البیطار روز سه‌شنبه قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد. نحوه عملکرد قاضی و بازپرس قضائی لبنانی «طارق بیطار» در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت به بحث داغ این روزهای لبنان تبدیل شده است.

سیاسی عمل کردن بازپرس قضائی لبنان در پرونده انفجار بندر بیروت صدای بسیاری را در لبنان درآورده و معترضان می‌گویند، وی بنا به دستورات خارجی دنبال هدف گرفتن گروهی خاص است.

اختلال در امنیت بخشی از نقشه آمریکا علیه لبنان است صبح روز پنجشنبه طی تجمعی که معترضان در مقابل کاخ دادگستری بیروت علیه قاضی طارق بیطار تشکیل دادند، هفت تن از تظاهرات کنندگان کشته و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند. تجمع مردم لبنان در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت مبنی بر بازداشت تعدادی از وزرا و نمایندگان این کشور به خشونت کشیده شد. حادثه روز پنجشنبه بیروت جدای از بحران لبنان نیست.

در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی لبنان، پرونده انفجار بیروت و تحقیقات در آن تبدیل به دستاویزی برای آمریکایی‌ها شده تا آخرین شانس خود را نیز مقابل مقاومت امتحان کنند. در آگوست ۲۰۲۰ و تنها چند ساعت بعد از انفجار بیروت رسانه‌های وابسته به عربستان و ایالات متحده بدون هیچ مدرکی شروع به اتهام زنی ضد حزب الله کردند و بعد از اینکه ثابت شد مقاومت هیچ ارتباطی به انفجار بندر بیروت نداشت، اکنون همین طرف‌ها، تحقیقات را ابزار اجرای طرح خود ضد مقاومت می‌دانند.

قدر مسلم آن است که تلاش‌های واشنگتن برای قیمومیت بر دستگاه قضائی لبنان و نابودی واقعیت راه به جایی نبرده است. حزب الله در این مدت گرفتار هیچیک از دام‌های آمریکا نشد و حتی زمانی که طرح واشنگتن به مرحله چهارم آن یعنی انفجار اوضاع امنیتی رسیده بود، با ابتکار خود در واردات سوخت از ایران و شکست محاصره آمریکا، تأثیرات مرحله اول این طرح یعنی خلاء سیاسی را نیز خنثی کرده و با باز کردن راه تشکیل دولت در لبنان مقدمات گام بزرگی برای حل چالش‌ها برداشت.

پرواضح است که آمریکا این برنامه ریزی طولانی را برای انتخابات پارلمانی لبنان انجام داده و امید داشت به کمک ابزارهای داخلی خود در لبنان با تضعیف جایگاه مردمی مقاومت، شانس نمایندگان حزب الله در انتخابات پارلمانی آینده لبنان را کاهش داده و مهره‌های خود را به پیروزی برساند؛ در حالی که این تلاش‌ها نتیجه عکس داد.

خویشتن داری حزب‌الله، جنبش امل و هواداران آنها بوده است که مانع به وقوع پیوستن جنگ داخلی در لبنان شده است «طراد حماده» وزیر کار سابق لبنان در خصوص حوادث بیروت به خبرنگار مهر گفت: دخالت آشکار آمریکا و عربستان سعودی در حوادث بیروت آشکار است چرا که در حال حاضر نظام سیاسی و امنیتی و اقتصاد لبنان ضعیف و شکننده است. لبنان به توجه و عنایت الهی نیاز دارد تا از مخاطرات جنگ داخلی در امان باشد. ما امیدواریم با صبر، بصیرت و حکمت و قوای سیاسی و امنیتی لبنان از این مرحله سخت عبور کنیم.

وزیر سابق لبنان اظهار داشت: اجرای نقشه آمریکا در لبنان از دو سال پیش آغاز شده است. این نقشه بر اساس چهار مرحله طراحی شده که شامل خلأ سیاسی، فروپاشی اقتصادی، فروپاشی پولی و فروپاشی امنیتی است. اختلال در امنیت بخشی از نقشه آمریکا علیه لبنان است. مشخص است که آمریکا عامل این حادثه است تا در کشور فتنه ایجاد کند. هدف آمریکا آن است که گروه‌های هوادارش در میان مسیحیان بتوانند محبوبیت خود را در مقابل جریان ملی آزاد بازیابند. آنها به دنبال این هستند که حزب‌الله و جنبش امل را متهم این حادثه جلوه دهند چرا که این دو با قاضی البیطار پرونده انفجار بیروت مخالف هستند. این رویکرد آمریکا مشابه حادثه عین الرمانه در ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ است که به جنگ داخلی در لبنان منجر شد.

طراد حماده در ادامه گفت: این رخداد آشکارا یک توطئه برای فتنه انگیزی علیه مقاومت است. معاون وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته وارد لبنان شد و با شخصیت‌های مختلف دیدار کرد. این ناآرامی‌ها با مدیریت سفارت آمریکا انجام می‌شود. خویشتن داری حزب‌الله، جنبش امل و هواداران آنها بوده است که مانع به وقوع پیوستن جنگ داخلی در لبنان شده است وگرنه مخالفان، همه راه‌ها را برای ایجاد جنگ داخلی و تضعیف مقاومت رفته‌اند. استفاده مجدد از نیروهای سمیر جعجع و سپردن ماموریت تیراندازی به مردم به آنها، آخرین تلاش آمریکا برای فتنه انگیزی علیه حزب‌الله است.

حزب الله به خوبی از اهداف دشمن آگاه است و قادر است با یاری ملت لبنان و پایگاه مردمی خود این محاصره اقتصادی را بشکند وی درباره اهداف آمریکا و عربستان سعودی از فتنه انگیزی در لبنان اظهار داشت: آمریکا و عربستان سعودی لبنان را تحت محاصره اقتصادی قرار داده‌اند که شبیه یک جنگ اقتصادی است. هدف این کشورها اقدام علیه حزب الله و هم پیمانان آن و تغییر وضعیت سیاسی لبنان و تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات آتی این کشور است. واشنگتن و ریاض قصد دارند در انتخابات پارلمانی آتی لبنان اغلب کرسی‌های آن نصیب جریان مقاومت نشود و دولت لبنان ارتباط اقتصادی خود را با کشورهای دوست و برادر همچون جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه، روسیه و چین قطع کند و برای واردات کالا به بازارهای آمریکایی و اروپایی روی بیاورد.

حماده خاطرنشان کرد: در واقع تمامی این فشارها و تحریم‌های اقتصادی لبنان همچون ممانعت از کمک‌های نهادهای بین المللی به لبنان برای مبارزه با حزب الله است اما دشمنان سخت در اشتباهند زیرا حزب الله به خوبی از اهداف دشمن آگاه است و قادر است با یاری ملت لبنان و پایگاه مردمی خود این محاصره اقتصادی را بشکند همانطور که در موضوع بحران سوخت توانست با واردات سوخت و دارو از ایران، سربلند از این بحران عبور کند. همچنین علاوه بر واردات از ایران به کشورهایی همچون عراق، مصر، سوریه و اردن و در کل بلوک شرق روی آورد و ما اطمینان داریم لبنان در نهایت در این جنگ اقتصادی پیروز و سربلند خواهد شد.