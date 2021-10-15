فارس استان برخورداری نیست/ لزوم نظارت بر صرف اعتبارات سفر دولت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شیراز ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) بیان کرد: هفتمین سفر ریاست جمهوری به همراه هیئت دولت به استان فارس صورت گرفت و این سفر برکات قابل توجه‌ای برای استان فارس داشته است.

وی اضافه کرد: در سفر رئیس جمهور به مرودشت با همراهی ایشان شاهد بودیم که مردم نسبت به بیان مشکلات موجود در جامعه اقدام کردند و این سفرها دارای فواید مختلفی است که این موضوع نیز از جمله فواید سفرهای استانی ریاست جمهوری است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه ریاست جمهوری از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شد، ادامه داد: پیش‌تر در تهران در خصوص شیراز این موضوع مطرح می‌شد که فارس جزو استان‌های بدون مشکل یا کمتر دارای مشکل است اما واقعیت این گونه نیست بلکه مشکلات متعددی در استان فارس وجود دارد.

آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: فارس دیگر استانی برخوردار نیست از این رو در سفر ریاست جمهوری نکاتی مطرح شد که می‌توان با تحقق این مصوبات استان فارس جزو استان‌های پیشرو در کشور شود.

وی افزود: ظرفیت‌های استان فارس طی این سفر مطرح شد اما باید مطالبات مردمی به گونه‌ای مطرح شود که مهم‌ترین اولویت‌های استان مدنظر باشد تا پس از برطرف شدن این مشکل جامعه از برکات آن بهره مند شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس عنوان کرد: شش هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان برای برطرف شدن مسائل استان اختصاص یافته است و این اعتبارات باید به گونه‌ای باشد که برای مردم محسوس باشد و در این میان مسئله نظارت نیز باید مدنظر باشد تا این اعتبارات در جای درستی مصرف شود.

به گفته این مقام مسئول کشور در جایگاهی قرار دارد که دیگر فرصت آزمون و خطا نیست بلکه باید با دانش و آگاهی نسبت به مصرف اعتبارات اقدام نمود تا جامعه به تعالی برسد.

او متذکر شد: اکنون زمان کار جهادی است، تمامی ادارات، پیمانکاران، مردم و مدیران باید با آگاهی و جهادی تلاش کنند تا استان فارس در مسیر قرار بگیرد که شایسته سومین حرم اهل بیت (ع) بودن است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خصوص سند مهندسی فرهنگی بیان کرد: سند تحول مهندسی فرهنگی در کشور در حال تدوین است و برش استانی این سند تحول فرهنگی در فارس تدوین شده و توسط ریاست جمهوری رونمایی شد از این رو همه آحاد جامعه مکلف هستند با توجه به برنامه ریزی های فرهنگی که در این سند آمده است فعالیت کنند.

امام جمعه شیراز با تشکر از مجموعه نیروهای انتظامی بیان کرد: امنیتی که در کشور و استان فارس وجود دارد حاصل تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است از این رو تمامی آحاد جامعه مدیون تلاش‌های این عزیزان اند.

وی در خطبه‌های اعتقادی نماز جمعه شیراز بیان کرد: قرآن کریم که منبع تربیت انسان است مسیر سیر و سلوک معنوی را به انسان نشان داده است از این رو اولین قدم در این مسیر بیداری انسان است لذا قرآن توصیه کرده است که انسان باید از خواب غفلت بیدار شود.

امام جمعه شیراز متذکر شد: برخی از کارهای حرام که در جامعه روی می‌دهد حاصل غفلت انسان بوده و برای اینکه این مشکل در جامعه برطرف بشود قرآن توصیه کرده که علاوه بر اینکه انسان از خواب غفلت بیدار شود باید متفکر باشد.

او ادامه داد: اگر انسان متفکر باشد با بررسی تمام ابعاد آفرینش درخواهند یافت که خداوند در همه ابعاد زندگی بشری، حیات و آفرینش جهان ملموس و قابل درک است حتی در درس خواندن و تعلم نیز عجایب خلقت خداوند دیده می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: با افکاری بر قرآن درخواهیم یافت که خداوند توصیه‌های متعددی به انسان داشته و انسان را بر عدم انجام برخی از فعالیت‌ها برحذر داشته است.