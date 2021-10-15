به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی ظهر جمعه در نشست مشکلات بهداشت و درمان دامغان به میزبانی دفتر استاندار سمنان با بیان اینکه بیمارستان دوم در دامغان یک مطالبه است، تاکید کرد: از استاندار درخواست داریم تا با استفاده از اختیارات خود در ابتدا مجوز فعالیت بیمارستان رضایی دامغان را به عنوان یک مرکز بحران و اضطراری صادر و در ادامه پیگیری‌های لازم برای کسب مجوز ساخت و راه اندازی بیمارستان دوم به انجام رسد.

وی با بیان اینکه راه اندازی کلینیک تخصصی ۵۰ تخته شهرستان دامغان علاوه بر کاهش بار روانی موجود در شهرستان، نقش بسزایی در رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهرستان ایفا خواهد کرد، افزود: به هر میزان که ظرفیت بیمارستانی در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان تقویت و از اعزام بیماران به مرکز استان جلوگیری شود، بی تردید این امر یک پیروزی و موفقیت برای این دانشگاه محسوب می‌شود.

ارتقای ظرفیت‌های درمانی دامغان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه دامغان از وجود بیمارستان ولایت با ظرفیت ۱۸۵ تخت مصوب بهره مند است، گفت: طی یک سال گذشته تعداد ۱۲ تخت آی سی یو(ICU ) به آن اضافه شد و پس از آن ظرفیت ۱۶ تخت دیالیز در مرکز برادران رضایی فراهم شده است.

نوید دانایی با بیان اینکه میزان متوسط اشغال تخت‌های بیمارستانی تا پیش از کرونا در شهرستان دامغان حدود ۶۰ درصد بود، ابراز کرد: دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان از همان ابتدا موافق راه اندازی بیمارستان دوم در شهرستان دامغان بوده و لیکن بهره برداری از یک بیمارستان، مستلزم تأمین نیروی انسانی، داشتن ساختمان مناسب و تأمین تجهیزات مورد نیاز آن است.

وی افزود: برای فعالیت بیمارستان دوم دامغان دو راه حل موجود است: نخست آنکه از ظرفیت موجود بیمارستان رضایی، به عنوان یک مرکز اضطراری و بحران استفاده کنیم دوم آنکه به دنبال تعریف یک مرکز تخصصی درمانی جدید در این مکان باشیم که این امر، نیازمند اخذ مجوزهای مختلف می‌باشد که امری زمان بر است و البته در حال پیگیری جدی است.

مشکلات را حل می‌کنیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: از ۳۰۰ ردیف استخدامی اخیر استان در حوزه بهداشت و درمان تعداد ۶۸ ردیف به شهرستان دامغان اختصاص یافته است که متأسفانه بخشی از ظرفیت هنوز به علت عدم استقبال نیروی تخصصی، تکمیل نشده لیکن تلاش خواهیم کرد تا بحث راه اندازی در شرایط بحران بیمارستان رضایی را بسرعت پیگیری نموده و دغدغه مردم را برطرف کنیم.

دانایی بیان کرد: رفع مشکل ساختمانی برای بیمارستان رضایی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای راه اندازی بیمارستان برادران رضایی است هرچند این امر قدری زمان بر خواهد بود اما نهایت تلاش خود را جهت سرعت بخشی به این امر به انجام خواهیم رساند و پس از آن تجهیز بیمارستان و تأمین نیروی انسانی باید انجام شود.

وی افزود: برنامه زمان بندی راه اندازی بیمارستان رضایی ارائه خواهد شد و امیدواریم با همکاری تمامی بخش‌ها و مراجع تصمیم‌گیر و تأمین اعتبار مورد نیاز، بتوانیم در موعد مقرر به تعهدات خود عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد این نشست برای حل مشکلات دامغان در پی اعلام طرح تحقیق و تفحص در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سوی نماینده دامغان در مجلس برگزار شده باشد.