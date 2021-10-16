به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سخنانی گفت که رژیم صهیونیستی باید بهای آتش بس در غزه را بپردازد.

«خلیل الحیه» تاکید کرد: آتش بس اخیر مستلزماتی دارد و رژیم اشغالگر باید آماده پرداخت بهای آن باشد در غیر این صورت برقراری آتش بس به صورت مجانی میسر نیست.

وی افزود: ما برای شکستن محاصره با استفاده از تمام راهکارهای داخلی و خارجی با کمک برادران در مصر، قطر و نیز سازمان ملل متحد جدی و مصمم هستیم. تدابیری با همکاری طرف‌های میانجی برای فشار به رژیم اشغالگر در زمینه‌های متعدد از جمله صید، تبادل تجاری و صادرات و واردات در جریان است.

این عضو حماس با اشاره به سفر هیأت حماس به قاهره گفت: از برادران در مصر خواستار افزایش فعالیت‌های تجاری شدیم و آنها پاسخ مثبت دادند و وعده‌های زیادی به ما داده شد.

وی همچنین از اعلام آمادگی مصر برای مشارکت در بازسازی نوار غزه خبر داد و افزود: طرف مصری قول مساعدی درباره تسهیل تردد مسافران از گذرگاه رفح و تلاش برای حل بسیاری از مشکلات داد.

این مقام حماس در عین حال اظهار داشت که در دیدار با عباس کامل رئیس دستگاه اطلاعات مصر پیرامون مشکلات اهالی غزه و روند بازسازی و راهکارهای تسریع در کاهش درد و رنج آنها رایزنی شده است.

الحیه ادامه داد: جنبش حماس از ارتباط با تمام طرف‌های خارجی غیر از رژیم اشغالگر استقبال می‌کند. تنها نبرد ما در فلسطین است و هیچ نبرد دیگری نداریم. رابطه حماس با هر طرفی را میزان دوری و نزدیکی آن طرف به موضوع فلسطین تعیین می‌کند.

این عضو حماس درباره اسرای فلسطینی و تبادل هم گفت: نظامیان اسیر صهیونیست که در بند مقاومت هستند تنها با پرداخت بهای مطلوب آزاد خواهند شد و ما آماده انعقاد معامله تبادل اسرا هستیم.