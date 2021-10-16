واکسیناسیون ۸۰ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید موانیه ئی اظهار کرد: شهرستان رزن رتبه دوم را در پوشش واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در استان را دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در رزن تاکنون سه هزار و ۲۹۸ نفر به کرونا مبتلا شده و سه هزار و ۲۸ نفر بهبود یافته‌اند و در حال حاضر ۳۰ نفر بیمار مشکوک و مثبت کرونا در بیمارستان بستری هستند.

مدیر شبکه بهداشت با اشاره به واکسیناسیون کرونا گفت: شهرستان رزن در وضعیت نارنجی قرار دارد و در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی وضعیت شهرستان بحرانی خواهد شد.

موانیه ئی اضافه کرد: درصد پوشش واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال تقریباً ۸۰ درصد است، همچنین درصد پوشش واکسیناسیون کل جمعیت در نوبت اول ۶۱.۳ و درصد پوشش واکسیناسیون در نوبت دوم حدود ۲۵ درصد است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سه مرکز تجمعی واکسیناسیون در سطح شهرستان فعال است که دو مرکز در شهرستان رزن و یک مرکز در دمق بوده و علاوه بر مراکز تجمعی واکسیناسیون ،۱۰ مرکز خدمات جامع سلامت نیز فعالند که این مراکز ظرفیت تزریق روزانه سه هزار دوز واکسن را دارند.

رئیس شبکه بهداشت رزن همچنین بیان کرد: تا ۲۰ مهر حدود ۴۵ هزار نفر دوز اول واکسن کرونا و ۱۸ هزار و ۱۸۵ نفر دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.