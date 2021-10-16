به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان تاکنون در لیگ قهرمانان آسیا (با شکل جدید) هشت بار با هم دیدار کرده‌اند که سهم پرسپولیس یک پیروزی و چهار تساوی بود و سه برد هم نصیب الهلال شده است.

این دو تیم از ساعت ۲۱:۳۰ امروز شنبه نهمین تقابل خود را در لیگ قهرمانان آسیا و این بار در مرحله یک چهارم نهایی تجربه خواهند کرد؛ آن‌هم در شرایطی که الهلال در تک بازی این مرحله میزبان است و شرایط به سود این تیم سعودی است.

آخرین دیدار الهلال و پرسپولیس به بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی در سال ۲۰۱۷ بر می‌گردد؛ مسابقه‌ای که با نتیجه تساوی ۲-۲ تمام شد و الهلال به واسطه برتری چهار گُله در بازی رفت راهی مرحله نیمه نهایی شد.

به گزارش روزنامه «الریاضیه»، ترکیب پرسپولیس و الهلال نسبت به بازی برگشت سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱۸ تغییر داشته است که آمار قابل توجهی است.

بازیکنانی که در این مدت از الهلال جدا شده‌اند عبارتند از:

اسامه هوساوی، عبدالله الحافظ، کارلوس ادواردو، نیکولاس ملیسی، عمر خربین، عبدالله الزوری، عبدالملک الخیبری. همچنین یاسر الشهرانی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی الهلال در بازی امشب نیست.

الهلال نسبت به آن زمان ۹ بازیکن جدید به تیمش اضافه کرده است:

جانگ هیون سو، علی البلیهی، پریرا، ناصر الدوسری، گومیس، مارگا، صالح الشهری، حمد الیامی و عبدالله الحمدان.

از مهمترین بازیکنانی هم که از تیم پرسپولیس سال ۲۰۱۷ جدا شده‌اند می‌توان به نفراتی چون علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، صادق محرمی، گادوین منشا، محسن مسلمان، احمد نوراللهی و… اشاره کرد.

از سوی دیگر حامد لک، فرجی، سعید آقایی، مهدی ترابی، میلاد سرلک، رضا اسدی، عیسی آل کثیر، مهدی عبدی و… هم نخستین دیدار خود با الهلال در لباس تیم پرسپولیس را تجربه می‌کنند.