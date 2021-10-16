بازیگر تئاتر با «ماسک سیاه» همراه شد/ روایت یک مستند ضدکرونایی

سیدمجتبی حسینی کارگردان فیلم مستند «ماسک سیاه» درباره روایتی که این مستند از کرونا ارائه می‌کند به خبرنگار مهر گفت: این مستند به سفارش مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ساخته شده است. همزمان با پیک سوم کرونا، طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور اجرا می‌شد که در آن خدمات پزشکی بسیار زیادی به مردم ارائه می‌شد و همین مسئله باعث شد تا به خوبی این بحران مدیریت شود.

وی ادامه داد: بیماریابی و غربال‌گری، تست‌های رایگان کرونا و… از جمله خدمات پزشکی بود که در این طرح به مردم ارائه می‌شد. علاوه بر این، اگر خدمات‌دهندگان متوجه می‌شدند که فردی به خاطر کرونا معیشتش در خطر افتاده است، با همکاری خیرین کمک‌های مادی و غیرمادی به آنها اهدا می‌شد و موضوع اصلی مستند ما با محوریت همین طرح شکل گرفت.

این مستندساز درباره شخصیت اصلی فیلمش توضیح داد: سوژه اصلی فیلم یک بازیگر تئاتر به نام سیدرضا میرغفوری است که در حین تمرین درگیر کرونا شده و در طرح شهید سلیمانی از سوی مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خدمات دریافت کرده و حمایت شده بود. این بازیگر تئاتر در بیشتر نمایش‌ها نقش «سیاه» یا «مبارک» را بازی می‌کند و به همین دلیل نام فیلم را «ماسک سیاه» گذاشتم.

وی با اشاره به جزئیات بیشتر بیان کرد: در این مستند تلاش کردم تاثیر چنین طرح موفقی را در حوزه مدیریت کرونا به تصویر بکشم. در اینجا می‌بینیم که هم به خود فرد مبتلا رسیدگی می‌شود و هم با خدماتی که ارائه می‌شود، اطرافیان بیمار که احتمالاً در معرض ویروس بودند و شاید مبتلا هم شده باشند مورد حمایت پزشکی قرار می‌گیرند.

کارگردان مستند «ماسک سیاه» ضمن اشاره به رشادت‌های این نیروهای جهادی که هم‌پای کادر درمان فعالیت کردند، عنوان کرد: این فیلم مستند ضمن پرداخت به این طرح بسیار بزرگ کشوری به ما نشان می‌دهد که علاوه بر کادر درمان که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا حضور داشتند، افراد دیگری هم بودند که در برابر هجوم ویروس کرونا ایستادگی کردند و چه بسا خودشان نیز گرفتار شده و حتی جانشان در خطر افتاد.

حسینی درباره روند تولید این مستند گفت: برای پیدا کردن سوژه اصلی فیلم، مدت زیادی با دوربین همراه این گروه‌ها بودم و در بسیاری از سفرهایی که به روستاها و مناطق دور دست داشتم همراهی‌شان کردم. همین موضوع باعث شد تا تحقیق میدانی نسبتاً زیادی داشته باشیم و با چالش‌های بسیاری هم مواجه شدیم به گونه‌ای که خیلی از خانواده‌ها اصلاً اجازه نمی‌دادند که وارد منزل‌شان شویم و تصویربرداری کنیم. نزدیک به ۳-۴ ماه فیلمبرداری داشتیم و حدود ۲ ماه درگیر تدوین و پس تولید بودیم.

عوامل تولید این فیلم مستند عبارتند از؛ کارگردان: سیدمجتبی حسینی، تصویربرداری و تدوین: جاوید مهریزی‌زاده، دستیار کارگردان: بنفشه جاهد، مدیر تولید: رضا آقایی و صدابردار: سلمان.

مستند «ماسک سیاه» امشب ۲۴ مهرماه ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۲۴ و ۹ صبح فردا است.