به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین تقویم آزمون‌های علوم پزشکی برای ۲۹ آزمون کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

بر اساس این تقویم آزمون‌های زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در ۷ دوره ۶۶ تا ۷۱ برگزار می‌شوند.

از جمله مهمترین آزمون‌های کشوری این تقویم می‌توان به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در خردادماه ۱۴۰۱، برگزاری آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) در تیرماه ۱۴۰۱ و آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در اسفندماه ۱۴۰۱ اشاره کرد.

تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۱

ردیف آزمون تاریخ برگزاری آزمون ۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶) ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۳ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۴ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه‌ها ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ۵ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۲ و ۳ تیر ۱۴۰۱ ۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۷) ۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۷ آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه‌های مجری) ۲۳ تیر ۱۴۰۱ ۸ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۳۰ تیر ۱۴۰۱ ۹ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۶ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰ آزمون ملی دندانپزشکی (۱) ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۱) ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳ آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی و کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی) ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ۱۴ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (بورد تخصصی دوره ۶۹) و (بورد فوق تخصصی دوره ۳۶) ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۷ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۸) ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۸ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریور ۱۴۰۱ ۱۹ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۹) ۵ آبان ۱۴۰۱ ۲۰ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۲۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۰) ۱ دی ۱۴۰۱ ۲۲ آزمون ملی دندانپزشکی (۲) ۱۵ دی ۱۴۰۱ ۲۳ آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (۲) ۱۵ دی ۱۴۰۱ ۲۴ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهلم) ۲۹ دی ۱۴۰۱ ۲۵ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاه‌ها) ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ ۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۷۱) ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ۲۷ آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی (دوره پنجاهم) ۴ اسفند ۱۴۰۱ ۲۸ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ ۲۹ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

ویرایش احتمالی تقویم آزمون‌ها از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.