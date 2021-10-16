وضعیت شیوع کرونا در استان مرکزی بسیار شکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر سید محمد جمالیان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی شهرستانهای استان که توسط وزارت بهداشت اعلام شد، شهرستانهای زرندیه، تفرش، کمیجان، فراهان، آشتیان، خنداب، شازند و خمین در وضعیت زرد و شهرستانهای اراک، ساوه، دلیجان و محلات در شرایط نارنجی قرار دارند.
جمالیان تاکید کرد: این تغییر رنگ بندی ثابت نیست بلکه بسیار شکننده است و تجربه ثابت کرده که هرگونه تعلل و سهل انگاری عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت بنابراین رعایت موازین بهداشتی یکی از موارد حیاتی و مهم کنترل شرایط است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: تزریق واکسن کرونا در حال حاضر امیدوارکنندهترین عامل برای پایانبخشیدن به این دوران است بنابراین از تمامی افراد واجد شرایط میخواهیم بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه نسبت به واکسیناسیون خود و فرزندان خویش کوشا باشند.
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