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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

وضعیت شیوع کرونا در استان مرکزی بسیار شکننده است

وضعیت شیوع کرونا در استان مرکزی بسیار شکننده است

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به قرار گرفتن هشت شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی گفت: این تغییر رنگ بندی ثابت نیست و هرگونه تعلل و سهل انگاری عواقب جبران ناپذیری در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر سید محمد جمالیان گفت: بر اساس آخرین رنگ بندی شهرستانهای استان که توسط وزارت بهداشت اعلام شد، شهرستان‌های زرندیه، تفرش، کمیجان، فراهان، آشتیان، خنداب، شازند و خمین در وضعیت زرد و شهرستان‌های اراک، ساوه، دلیجان و محلات در شرایط نارنجی قرار دارند.

جمالیان تاکید کرد: این تغییر رنگ بندی ثابت نیست بلکه بسیار شکننده است و تجربه ثابت کرده که هرگونه تعلل و سهل انگاری عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت بنابراین رعایت موازین بهداشتی یکی از موارد حیاتی و مهم کنترل شرایط است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: تزریق واکسن کرونا در حال حاضر امیدوارکننده‌ترین عامل برای پایان‌بخشیدن به این دوران است بنابراین از تمامی افراد واجد شرایط می‌خواهیم بدون هیچ گونه نگرانی و دغدغه نسبت به واکسیناسیون خود و فرزندان خویش کوشا باشند.

کد مطلب 5328494

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