تصمیم گیری در خصوص اماکن گردشگری فارس در تهران توجیهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در دیدار با برخی از فعالان، صاحب نظران و پیشکسوتان عرصه گردشگری فارس، گفت: نوع نگاه ما به موضوع گردشگری و میراث فرهنگی نگاه ناقصی است و نباید به این حوزه تهدید محور نگریست.

او با تاکید بر نگاه فرصت محور به گردشگری و استفاده از تجربیات کشورها در این عرصه بیان کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از ظرفیت‌های اندک خود درآمدهای سرشاری را از راه گردشگری جذب می‌کنند در حالی که کشور ما دارای ظرفیت‌های بسیاری در این حوزه است.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید این گونه فکر کنیم که همه مشکلات گردشگری را باید دولت حل کند در حالی که خودمان باید دست به کار شده و با طرح‌های خلاقانه و مردمی و استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی این صنعت را فعال کرد.

عزیزی با تاکید بر خلق قانون‌های کاربردی با مشارکت فعالان عرصه گردشگری گفت: قانون گردشگری از آسمان به زمین نمی‌آید بلکه انسان‌ها قانون می‌نویسند لذا باید طرح‌ها و نظرات کارشناسی را تبدیل به قانون مناسب کرد.

او با انتقاد از نگاه ضعیف به بحث سرمایه گذاری، ادامه داد: تا زمانی که نگاهمان را به سرمایه گذاری و سرمایه گذار تغییر ندهیم، مشکلات گردشگری قابل حل نخواهد بود ضمن اینکه از پراکندگی و موازی کاری نیز باید پرهیز کرد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر حمایت بانک‌ها از گردشگری تاکید کرد و گفت: با قوانین و مدیران کارآمد می‌توان تا حد زیادی مشکلات عرصه گردشگری را حل کرد که یک قسمت آن در حوزه اختیارات مجلس و دولت است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به بحث اداره اماکن در خارج از استان اشاره و با ناصحیح خواندن این نوع مدیریت گفت: هیأت امنای اماکن میراثی استان فارس در تهران تصمیم گیری می‌کنند که از نظر ما این وضعیت هیچ توجیهی ندارد لذا اصرار ما این است که هیأت امنا در داخل استان باید شکل بگیرد.

او افزود: منابع درآمدی اماکن میراثی فارس نیز باید به همین استان برگردد و اینکه درآمد و عوائد حاصل از اماکن گردشگری فارس به استان‌های دیگر برود و هزینه شود، قابل قبول نیست که این موضوع را با وزیر سابق در میان گذاشتیم.

عزیزی با بیان اینکه نگاه دگم و بسته در حوزه گردشگری جواب نمی‌دهد، اشاره‌ای نیز به بافت تاریخی شیراز کرد و گفت: اماکن میراثی ما در بافت تاریخی به عنوان یک سرمایه باید حفظ شود و در این شکی نیست اما این را هم باید قبول کرد همه بافت و ابنیه موجود در آن را نمی‌توان میراثی دانست چراکه حتی مردم ساکن در این بافت‌ها خودشان نسبت به مشکلات و آسیب‌های موجود، معترض هستند و خواستار تعیین تکلیف کارشناسی این امر بوده‌اند.

او با تاکید مجدد بر حفظ اماکن ارزشمند میراثی افزود: حرف بنده این است که باید با نگاه واقع بینانه و هوشمندانه به توسعه بافت تاریخی بپردازیم لذا نباید تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه در این عرصه اتخاذ کرد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار ارائه پیشنهادات، طرح‌ها و بسته‌های کار شناسی کارساز از سوی فعالان عرصه گردشگری شد و گفت: در قالب طرح و لایحه، دولت و مجلس می‌توانند در این حوزه اثرگذار باشند ضمن اینکه مسائل داخل استان را نیز باید با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و شورای شهر و بخش خصوصی حل و فصل کرد.