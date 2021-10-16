مراکش توافقنامه هایی را با رژیم صهیونیستی امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دولت مراکش اعلام کرد که امروز شنبه توافقنامه هایی را در زمینه خدمات هوایی، فرهنگ و ورزش با رژیم صهیونیستی امضا خواهد کرد.

در بیانیه منتشر شده از خبرگزاری رسمی مراکش اعلام شد که لوایح این توافقنامه ها در یک نشست تصویب می شوند.

بنابر این گزارش، این نشست اولین نشست در نوع خود از زمان روی کار آمدن دولت «عزیز اخنوش» می باشد.

پیش نویس قوانین پس از تصویب توسط دولت، برای رأی گیری به پارلمان ارجاع داده می شوند و درصورت تصویب پارلمان در روزنامه رسمی منتشر می شوند تا لازم الاجرا شوند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا دسامبر ۲۰۲۰ عادی‌سازی روابط میان رباط و تل‌آویو را اعلام کرد.

چهار کشور عربی امارات، بحرین، سودان و مراکش در سال ۲۰۲۰ با میانجیگری آمریکا با رژیم صهیونیستی توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط را امضا کردند.