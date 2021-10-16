ساماندهی قرارداد کارکنان شهرداری بندرعباس در اولویت بررسی است

فریده عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمیسیون حقوقی شورای شهر بندرعباس با استفاده از نظرات و تجربیات صاحب‌نظران در راستای احقاق حقوق مردم تلاش می‌کند.

وی با ذکر این نکته که مسائل و چالش‌ها دسته‌بندی شده است، عنوان کرد: چالش‌هایی که شهر بندرعباس در حال حاضر با آن‌ها روبرو است دسته بندی شده و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تحقق آن‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون نظارت، ارزیابی و حقوقی شورای شهر بندرعباس ابراز داشت: ساماندهی قراردادهای کارکنان شهرداری، تقویت و وصول مسئولیت‌های اجتماعی صنایع غرب بندرعباس و رسیدگی به تخلفات احتمالی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اقدام است.

عامری با اشاره به لزوم نظارت بر نحوه جذب کارکنان در شهرداری، بیان داشت: ساماندهی قراردادها از جمله برنامه‌هایی است که در برنامه میان مدت کمیسیون حقوقی در نظر گرفته شده است و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه با اساتید دانشگاه آزاد هرمزگان، مطرح کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاه در دستور کار قرار دارد و برای تحقق اهداف کمیسیون از آن‌ها استفاده خواهد شد.