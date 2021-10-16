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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۲۱

با هدف ثبت جهانی انجام شد؛

بازدید کارشناسان یونسکو از کاروانسرای تاریخی قطور خوی

بازدید کارشناسان یونسکو از کاروانسرای تاریخی قطور خوی

ارومیه - کارشناسان یونسکوبا هدف ثبت کارونسراهای تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی، از کاروانسرای تاریخی شاه عباسی قطور خوی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی صبح شنبه در جریان بازدید کارشناسان یونسکو از کاروانسرای تاریخی خوی گفت: کاروانسرای قطور خوی یکی از گزینه‌های پیشنهادی آذربایجان غربی برای ثبت در فهرست جهانی کاروانسراهای ایران است.

جلیل جباری اظهار کرد: به منظور آمادگی این کاروانسرا برای بازدید ارزیابان یونسکو از اوایل ماه جاری مرمت‌های اضطراری در این مکان آغاز شده است.

وی ادامه داد: مرمت طاق‌های سنگی پوشش پشت بام، آواربرداری و تثبیت طاق‌های پشت بام، شیب‌بندی و ساماندهی و انتقال آب‌های نزولی، آواربرداری محوطه، آزادسازی حرایم بنا، انجام مرمت‌های موضعی و بازسازی یکی از طاق‌های تخریب شده از جمله اقدامات انجام شده در این مرمت‌ها است.

کد مطلب 5328626

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