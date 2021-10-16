مطالعات امکان سنجی شیرین سازی آب در ۴ نقطه گلستان انجام می شود

بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مسائلی که از دیرباز در گلستان به دنبال آن بودیم شیرین سازی آب دریا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: برای اخذ مجوز شیرین سازی باید دستورالعمل سازگاری با کم آبی در استان مصوب می شد که بعد از تایید به وزارت نیرو منتقل و اجازه برداشت آب از دریا صادر شد.

وی بیان کرد: متولی اصلی این کار آب منطقه ای که تاکنون مجوز ۳۲ میلیون متر مکعب شیرین سازی را اخذ کرده و هدف گذاری تا ۴۴ میلیون مترمکعب است.

هرمزی با بیان اینکه در درازمدت چاره ای جز شیرین سازی آب برای مصرف شرب نداریم، گفت: تا پایان امسال براساس اعلام برنامه‌های آب منطقه‌ای مطالعات این پروژه انجام خواهد شد و خروجی مطالعات جهت سیر فرایند اخذ مجوز خرید تضمینی به آبفای کشور منتقل می شود تا توجه به پیش بینی ها در سال آینده سرمایه گذار انتخاب شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به این که این پروژه زمان‌بر بوده و نمی‌توان به آن در سال‌های آتی تکیه کرد، گفت: حداقل تا دو سال آینده تا به بهره‌برداری رسیدن سد نرماب در زمینه آب شرب به چاه ها وابسته هستیم.

وی با اشاره به استفاده از آب های لب شور در استان برای شیرین سازی، ادامه داد: آب‌شیرین‌کن نیازآباد بندرترکمن در حال بهره برداری بوده و روزانه ۱۲ هزار مترمکعب از آن استحصال می شود.

طبق گفته هرمزی از این آب استحصالی شهرهای ترکمن و گمیشان و هفت روستای اطراف آن بهره مند می شوند.

وی اضافه کرد: همچنین در چهار نقطه دیگر پیش‌بینی شده تا مطالعات امکان سنجی برای شیرین سازی آب را انجام دهیم که در آق قلا، سد وشمگیر، مراوه تپه و هوتن و کرند قرار دارد که امیدواریم تا سال آینده انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان تاکید کرد: استعداد وجود آب لب شور مهم است که باید مطالعات آن را آب منطقه‌ای انجام دهد.