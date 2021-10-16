مراسم اهدای مدال محمدرضا گرایی به شهید گمنام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در خانه کشتی آغاز شد و سیدجواد هاشمی به عنوان مجری برنامه در آن حضور داشت. پخش چند کلیپ در بین مراسم هم رنگ و بوی مسابقات جهانی را دوباره به علاقه مندان بازگرداند.

در ادامه مراسم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون و محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان سخنرانی کردند. پلاک شهید گمنام توسط فرزند شهید بسطامی پور بر گردن محمدرضا گرایی انداخته شد.

مهدی میرجلیلی رئیس بسیج ورزشکاران و سردار آذرنوش ریاست سابق بسیج ورزشکاران و سردار سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، حسینی مدیر کل تربیت بدنی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مهمانان ویژه در این مراسم حضور داشتند.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این مراسم گفت: حضور در این مراسم لیاقت می‌خواهد و خوش به حال آنهایی که در این فضاها اثرگذار بوده اند. دو سال پیش بود که با حضور این شهید بزرگوار در خانه کشتی مخالفت کردند، بزرگی به من گفت شهید خودش تصمیم گرفته که اینجا بیاید آخر سر و در تمامی مخالفت‌ها شهید خودش آمد. کمپ تیم‌های ملی صدقه سری ایشان است و ما نداری را تاکنون متوجه نشدیم. اینها خواستند گمنام باشند و این قابل ارزش است. شهید گمنام اینجا معجزه می‌کند. چه چیزهایی که بچه‌ها به من می‌گویند از کمک‌های این شهید و خوشحالم با وجود این شهید کشتی عاقبت به خیر است.

وی ادامه داد: اتفاقاتی که در جریان مسابقات جهانی برای کشتی افتاد حتماً با دعای این شهید گمنام بوده است. محمدرضا گرایی به من زنگ زد و گفت چنین نظری دارم و باید انجام بدهم. امیدوارم این فرهنگ در ورزش خوب جا بیافتد. شهیدان کشتی گیر بی‌شماری داریم و عکس‌هایشان را در خانه‌های کشتی شهید هادی و صدرزاده نصب کردیم تا کشتی گیران حاضر بدانند که آنها بوده اند، که اینها هستند.

دبیر در پایان گفت: نونهالان از فردا به اردو می آیند و خوشحالیم این فضا فراهم شده که آنها از الان با این فرهنگ آشنا شوند. کاری که گرایی انجام می‌دهد کار دلش است و امیدواریم همه کار را برای خدا انجام بدهند. به گرایی بابت این کاری که کرده است تبریک می گویم و این کار حتماً لیاقت می‌خواهد. انشالله دعای شهدا و خانواده شأن پشت سر ما باشد. البته به دوستان خبرنگار میگویم نوع پوشش خبری این کارها بسیار مهم است تا نهادینه شود و باعث افتخار کشتی گیران است. از گرایی مجدد ممنونم چون در دنیا خیرش را دیده‌ و در آخرت هم خیر ببیند. رضا گرایی در بدترین شرایط بدنی بود. کشتی گیری که در کمتر ۶ ماه وزنش را ۳ بار کم کرد که خیلی کار سختی است. حالا رضا با شهید گمنام چه چیزی بست خودش می‌داند و خدایش ولی نشان داد که موفقیت را مدیون این شهید گمنام است.

محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان در ادامه مراسم گفت: از همه تشکر می‌کنم که این فضا را فراهم کردند. خدا را شکر در این دوسال که تمرین می‌کردم این شهید گمنام این جا آمدند. ما با این شهید دوسال زندگی کردیم. ایشان جانش را با خدا معامله کرد تا پرچم بالا باشد. شبی که می‌خواستیم اعزام شوم با این شهید عهدی بستم که اگر مدال طلا گرفتم مدالم را به ایشان اهدا کنم. آقای دبیر گفت ایشان معجزه می‌کند، در کشتی با گرجستانی ۵ بر ۱ عقب بودم در ۱۲ ثانیه پایانی یاد عهد خودم با شهید افتادم و توانستم کشتی را در بیاورم و به فینال برسم. در فینال هم توانستم طلا بگیرم و به وعده خودم عمل کنم.

در پایان مراسم محمدرضا گرایی با حضور در مرقد شهید گمنام مدال خود را به ایشان اهدا کرد.