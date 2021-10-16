به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبزی در آئین کلنگ زنی ۲ واحد آموزشی خیرساز در منطقه کمتر برخوردار امیرکبیر ساوه گفت: در شهرستان ساوه با توجه به جمعیت رو به رشد آن ساخت ۷۰ واحد آموزشی ضروری است. اکثر مدارس شهرستان ساوه به صورت ۲ شیفت فعال هستند و این مسئله سبب می‌شود استانداردهای لازم در آموزش رعایت نشود. می‌طلبد مسئولین همزمان با اعتبارات دولتی برای ساخت فضای آموزشی زمینه را برای مشارکت خیرین در حوزه ساخت فضای آموزشی فراهم کنند.

وی افزود: سالانه یک هزار دانش آموزش به صورت میانگین به جمعیت دانش آموزی شهرستان ساوه اضافه می‌شود و با توجه به این آمار، سالانه ساخت ۴ مدرسه در این شهرستان ضروری است.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به ساخت ۲ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان ساوه در صورتی که هر خانواده یک دانش آموز داشته باشد ۲ هزار دانش آموز در سه منطقه اجرای این طرح خواهیم داشت بنابراین قبل از ساخت مسکن باید در مورد زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و فرهنگی این مناطق نیز تدبیری اندیشیده شود.

سبزی گفت: تعدادی از فرهنگیان شهرستان ساوه فاقد مسکن هستند هر چند قبلاً برای زمین در سامانه مخصوص فرهنگیان ثبت نام کردند اما تا به امروز این امر محقق نشده است اما با اجرای طرح اقدام ملی مسکن، فرهنگیانی که هنوز صاحب خانه نشدند نیز می‌توانند از زمین‌های پیش بینی شده برای این طرح برخوردار شوند.

وی ادامه داد: نشست‌های مشترکی را با مدیرکل مسکن و شهرسازی استان مرکزی داشتیم و امیدواریم در طرح جدید جهش تولید مسکن، مسئله مسکن فرهنگیان ساوه نیز حل شود.

سبزی در پایان عنوان کرد: برخی صنایع نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا در ساخت مسکن با همان تسهیلاتی ۲۵۰ میلیون تومانی دولتی مشارکت کنند و متعهد شدند ساخت یک هزار واحد مسکونی را به عهده بگیرند.