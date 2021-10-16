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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۷

استاندار بوشهر:

پارک ویژه بانوان با تمام امکانات در بوشهر احداث شود

پارک ویژه بانوان با تمام امکانات در بوشهر احداث شود

بوشهر- استاندار بوشهر تقویت زیرساخت‌های شهری در بوشهر را ضروری دانست و گفت: پارک ویژه بانوان با تمام امکانات در بوشهر احداث شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر شنبه در مراسم معارفه شهردار بوشهر اظهار داشت: همراهی و همکاری اعضای شورای شهر و شهرداری در پیشبرد امور مربوطه بسیار مهم و کارساز است.

وی اختلافات اعضای شورا و شهردار را آسیبی بزرگ دانست و خاطرنشان کرد: از مهمترین آسیب‌های مدیریت شهری می‌توان به ️اختلافات شورا و شهرداری و سو استفاده‌های مالی اشاره کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مردم تحمل شنیدین اخبار و اطلاعات مربوط به این اختلافات را ندارند تصریح کرد: انتظار می‌رود که در دوره جدید شاهد بروز چنین مشکلات و آسیب‌هایی نباشیم.

وی با بیان اینکه ارزیابی مثبتی از عملکرد شورا و شهرداری بوشهر طی چهار سال گذشته نداریم اضافه کرد: طی این دوره مشکلاتی وجود داشت که موجب عقب ماندگی شهر و بی اعتمادی مردم به مسئولان شد.

محمدی‌زاده تلاش برای رفع مشکلات شهر را ضروری دانست و ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم شورا و شهرداری بوشهر باید توجه به بانوان از جمله احداث پارک ویژه بانوان با تمام امکانات مورد نیاز برای شهر بوشهر باشد.

در این مراسم حسین حیدری به عنوان شهردار جدید بوشهر معرفی و از خدمات صالحیان شهردار و کردگار سرپرست سابق شهرداری بوشهر قدردانی شد.

کد مطلب 5328740

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