عهد سربازی نیروهای مسلح قم با امام عصر (عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر موسوی فرمانده ارتش صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد انقلاب شکوهمند اسلامی را طلیعه و آغازگر عصر ظهور دانست و گفت انقلاب اسلامی نویدبخش عدالت در جهان است و با ارائه مردم سالاری دینی الگویی جدید را به جهانیان ارائه کرد.

وی انقلاب اسلامی را آغازگر تشکیل اتحاد نوین اسلامی دانست و افزود: انقلاب اسلامی به دنبال آماده‌سازی شرایط ظهور حضرت حجت است و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی منشور جهانی و کامل برای ایجاد تمدن اسلامی است.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش خطیر جوانان در گام دوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: سال‌ها و دهه‌های آینده متعلق به جوانان است و جوانان باید همانطور که در زمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقش آفرین بودند باید نظام اسلامی را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن اسلامی نزدیک کنند.

امیر موسوی جوانان مؤمن انقلابی را زمینه سازان ظهور امام زمان معرفی کرد و ادامه داد: جوانان با بصیرت / تقوا و بی چشم‌داشت دنیوی و با روحیه انقلابی در صف اول زمینه سازی ظهور قرار دارند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای دهه‌های آینده انقلاب اسلامی و جوانان انقلابی گفت: جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج فرهنگ انتظار دارد چراکه تنها جامعه منتظر می‌تواند زمینه را فراهم کند.

فرمانده ارتش با اشاره به دشمنی و تهاجم فرهنگی دشمنان برای زدودن فرهنگ الهی و معنوی جامعه افزود: باید در مسیر ظهور طوری حرکت کنیم که زیست معنوی سرلوحه زندگی قرار گیرد