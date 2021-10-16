به گزارش خبرنگار مهر، طی امروز انتشار فیلمی در فضای مجازی از ضرب و شتم یک سالمند در یکی از مرکز تحت نظر بهزیستی لرستان در شهرستان بروجرد واکنش و ناراحتی افکار عمومی لرستان را در پی داشت، «کرم یاری» مدیرکل بهزیستی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه توضیحاتی را ارائه کرد.

ماجرای فیلم ضرب و شتم سالمند بروجردی

وی با بیان اینکه این فیلم مربوط به تابستان گذشته بوده است اظهار داشت: این موضوع به دلیل تعرض به مددجو، از سوی بهزیستی استان مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مرکز را مجبور کردیم که پرسنل را اخراج کند افزود: سه نفر از پرسنل اخراج و یک نفر (نفر اصلی) نیز بازداشت شد و حدود ۳۰ ضربه شلاق نیز برای او در نظر گرفته شد.

مدیرکل بهزیستی لرستان بیان داشت: در ضمن به مؤسس این مرکز نیز تذکر کتبی داده شد، همان موقع حکم قاضی ضرب و شتم عمدی، بدون اثر، اعلام شد، با این وجود ما مداخله کردیم، اورژانس و بحران بروجرد را برای بررسی سالمند اعزام کردیم.

یاری با بیان اینکه همان موقع سالمند مشکلی نداشت، الان هم مشکلی ندارد بیان داشت: ما فعالیت‌ها را در مراکز تحت حمایت رصد می‌کنیم، مرتب به شکل حضوری، شهرستانی، برخط و دیده بان حقوق مددجویان این رصدها را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه این فیلم مربوط به گذشته بوده نمی دانم به چه انگیزه‌ای مجدد به جریان افتاده و منتشر شده است ادامه داد: هر جا ببینم تعرضی به مددجویان صورت می‌گیرد، مداخله می‌کنیم، این امر در مراکز تحت پوشش خودمان بیشتر مورد رصد و پیگیری قرار می‌گیرد.

یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در آستانه انحلال

مدیرکل بهزیستی لرستان با تاکید بر اینکه برای ما قابل تحمل نیست که مددجوی ما در مرکز خودمان آسیب ببیند ادامه داد: خط قرمز ما سلامتی و کیفیت خدمت به مددجویان است، پول خوب می‌دهیم، خدمت هم خوب می‌خواهیم.

یاری با اشاره به اینکه با این گونه موارد با اشد مجازات برخورد خواهیم کرد بیان داشت: تعطیل کردن مرکز برای ما خیلی سخت است، اما اگر زمانی احساس کنیم که جان مددجو در خطر است در اسرع وقت مرکز را تعطیل می‌کنیم و مرکز را تحویل گروه دیگری خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه از این مرکز شکایت شده بود، اما در دادگاه تبرئه شد بیان داشت: برای اینکه به این مرکز گوش زد کنیم، به آن تذکر دادیم و اعلام کردیم که اگر روند اصلاح نشود، تذکرات بعدی به سمت انحلال می‌رود.

مدیرکل بهزیستی لرستان ادامه داد: ما باید مراحل قانونی را طی کنیم، اما چون از آن موقع تا کنون هیچ گونه مشکلی با این مرکز نداشته‌ایم و طبق پروتکل‌ها و دستور العمل های ما فعالیت داشته، مشکلی با آن نداریم.

یاری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یک مرکز دیگر نگهداری معلولان ذهنی در بروجرد داریم که الان به سمت انحلال است گفت: هیچ اتفاقی در آن رخ نداده اما چون از کیفیت خدمات آن راضی نیستیم به سمت انحلال این مرکز رفته‌ایم، دو بار به این مرکز تذکر داده‌ایم و با تذکر سوم، منحل خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما موظف هستیم که شرعی، قانونی و به حکم وظیفه از معلولان، سالمندان و جامعه هدف خود به خصوص افراد تحت پوشش حمایت کنیم.