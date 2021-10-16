برخورد قانونی با ضارب سالمند بروجردی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا بوالحسنی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به انتشار فیلم برخورد با برخی از سالمندان در سرای سالمندان شهرستان بروجرد اظهار داشت: این پرونده مربوط به سال گذشته است و بر اساس شکایت کسی که در آنجا صدمه دیده بود، شکایتی از جانب شاکی مطرح و به دادسرا ارجاع شد.

وی ادامه داد: به خاطر اینکه ایراد ضربه ساده بود با قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه عمومی آمده و در تاریخ ۹۹.۱۱.۱۲ در شعبه ۱۰۵ کیفری دو شهرستان بروجرد، ضارب به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد، ضمن اینکه این فرد چند روز هم بازداشت شده که با احتساب ایام بازداشت قبلی، این ضربات شلاق برای او در نظر گرفته شده است.

رئیس دادگستری بروجرد افزود: به رأی هم اعتراضی نداشته و در دادگستری شهرستان بروجرد رأی قطعیت پیدا کرده است.

بوالحسنی بیان داشت: کلیپی که امروز مشاهده می‌کنیم مربوط به سال گذشته است و با کسی که این صدمات را وارد کرده بود بر اساس شکایت شاکی برخورد قانونی انجام شده است.

بنا بر این گزارش، طی روزهای اخیر فیلمی از ضرب و شتم یک سالمند بروجردی در فضای مجازی لرستان منتشر شده که موجب واکنش و ناراحتی افکار عمومی شد، گفتگوی مدیرکل بهزیستی لرستان با خبرگزاری مهر در این رابطه را اینجا می‌توانید بخوانید.