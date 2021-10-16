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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۵

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود:

۶۴ بیمار قطعی کرونایی در شاهرود بستری هستند

۶۴ بیمار قطعی کرونایی در شاهرود بستری هستند

سمنان- رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود، گفت: در حال حاضر ۶۴ بیمار با تست مثبت کرونا در مراکز تحت پوشش این دانشگاه بستری هستند که ۱۰ نفر از این تعداد در مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن در نشست ستاد مقابله با کرونای استان سمنان که ظهر شنبه به میزبانی استانداری برگزار شد با بیان اینکه طی هفته گذشته یک وقفه در سِیر بیماری در مناطق تحت پوشش دانشگاه به وجود آمد و یک روند کُند نزولی را تجربه کردیم، ابراز کرد: به طور میانگین ۱۳ تا ۱۸ نفر در شبانه روز در مجموعه بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه بستری می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور میانگین ۴۵ تا ۵۰ مورد مثبت کرونا در شبانه روز در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود شناسایی می‌شوند، ابراز کرد: هم اکنون وضعیت میامی آبی و شاهرود نارنجی است.

عضو ستاد کرونای استان سمنان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۴ بیمار با تست مثبت کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه بستری هستند که ۱۰ نفر در آی سی یو مراقبت می‌شوند، تاکید کرد: طی هشت روز گذشته تنها یک مورد فوتی قطعی مثبت کرونا در مجموعه دانشگاه داشتیم.

چمن با بیان اینکه ۷۳ درصد جمعیت گروه هدف تحت پوشش دانشگاه تا کنون حداقل یک دُز واکسن را دریافت کردند، گفت: ۶۸ درصد جمعیت تحت پوشش ۱۲ تا ۱۸ سال دانشگاه، حداقل یک دُز واکسن را دریافت کردند.

کد مطلب 5328874

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