به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی پروانه از برگزاری آزمون طرح تبدیل وضعیت روحانیون عتبات به روحانیون عمره در روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: کسانی که از طریق سایت آزمون مدیریت جذب و سازماندهی بعثه ثبت نام کرده و مدارک در خواستی را به مناطق اعلام شده ارسال کرده‌اند و مورد تأیید قرار گرفته است کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت آزمون به آدرس azmoon.hajj.ir برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه این آزمون در هفت منطقه شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، قم، تهران، فارس و کرمان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: محل برگزاری آزمون بر اساس منطقه انتخابی هر داوطلب تعیین و کارت ورود به جلسه امتحان بر همین اساس صادر شده است.

حجت‌الاسلام پروانه، داشتن حداقل سابقه ۵ سفر اعزام به عتبات عالیات را از جمله شرایط شرکت در این آزمون عنوان و خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه تمامی داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون روحانیون عمره در سایت azmoon.hajj.ir قرار گرفته است و داوطلبان باید با مراجعه به این سایت کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی با بیان این‌که داشتن کارت ورود به جلسه همراه با کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار الزامی است، افزود: نشانی محل برگزاری آزمون افزون بر سایت azmoon.hajj.ir در کارت ورود به جلسه نیز قید شده است. آزمون رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد که از ساعت ۸:۱۵ صبح درب ورودی محل برگزاری آزمون باز و رأس ساعت ۸:۴۵ صبح درب ورودی بسته خواهد شد، بنابراین داوطلبانی سعی کنند در ساعت مقرر در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

مدیر جذب و سازماندهی معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، منابع آزمون را شامل کلام و اعتقادات ۲۰ سوال با ضریب سه، مناسک حج ۲۰ سوال با ضریب سه، اسرار و معارف حج ۲۰ سوال با ضریب دو، تاریخ اسلام بیست سوال با ضریب دو، اماکن مذهبی مکه و مدینه بیست سوال با ضریب دو، اطلاعات عمومی ۲۰ سوال با ضریب یک عنوان کرد.

وی یادآور شد: ۱۲۰ سوال در این آزمون طراحی شده که دواطلبان باید به مدت ۱۵۰ دقیقه به آن پاسخ بدهند و هر چهار پاسخ اشتباه یک امتیاز منفی لحاظ می‌شود.