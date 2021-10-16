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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

حجت الاسلام پروانه:

آزمون روحانیان عمره در هفت منطقه کشور برگزار می‌شود

آزمون روحانیان عمره در هفت منطقه کشور برگزار می‌شود

مدیر جذب و سازماندهی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از برگزاری آزمون طرح تبدیل وضعیت روحانیون عتبات به روحانیون عمره در روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی پروانه از برگزاری آزمون طرح تبدیل وضعیت روحانیون عتبات به روحانیون عمره در روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: کسانی که از طریق سایت آزمون مدیریت جذب و سازماندهی بعثه ثبت نام کرده و مدارک در خواستی را به مناطق اعلام شده ارسال کرده‌اند و مورد تأیید قرار گرفته است کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت آزمون به آدرس azmoon.hajj.ir برای آن‌ها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه این آزمون در هفت منطقه شامل استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، قم، تهران، فارس و کرمان برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: محل برگزاری آزمون بر اساس منطقه انتخابی هر داوطلب تعیین و کارت ورود به جلسه امتحان بر همین اساس صادر شده است.

حجت‌الاسلام پروانه، داشتن حداقل سابقه ۵ سفر اعزام به عتبات عالیات را از جمله شرایط شرکت در این آزمون عنوان و خاطرنشان کرد: کارت ورود به جلسه تمامی داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون روحانیون عمره در سایت azmoon.hajj.ir قرار گرفته است و داوطلبان باید با مراجعه به این سایت کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی با بیان این‌که داشتن کارت ورود به جلسه همراه با کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار الزامی است، افزود: نشانی محل برگزاری آزمون افزون بر سایت azmoon.hajj.ir در کارت ورود به جلسه نیز قید شده است. آزمون رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد که از ساعت ۸:۱۵ صبح درب ورودی محل برگزاری آزمون باز و رأس ساعت ۸:۴۵ صبح درب ورودی بسته خواهد شد، بنابراین داوطلبانی سعی کنند در ساعت مقرر در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

مدیر جذب و سازماندهی معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، منابع آزمون را شامل کلام و اعتقادات ۲۰ سوال با ضریب سه، مناسک حج ۲۰ سوال با ضریب سه، اسرار و معارف حج ۲۰ سوال با ضریب دو، تاریخ اسلام بیست سوال با ضریب دو، اماکن مذهبی مکه و مدینه بیست سوال با ضریب دو، اطلاعات عمومی ۲۰ سوال با ضریب یک عنوان کرد.

وی یادآور شد: ۱۲۰ سوال در این آزمون طراحی شده که دواطلبان باید به مدت ۱۵۰ دقیقه به آن پاسخ بدهند و هر چهار پاسخ اشتباه یک امتیاز منفی لحاظ می‌شود.

کد مطلب 5328881

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