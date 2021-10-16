معرفی هیات مدیره جدید کانون آهنگسازان خانه موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه موسیقی، نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی صبح شنبه ۲۴ مهر ماه با حضور اعضای این کانون در فضای باز تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آذر هاشمی بازرس خانه موسیقی درباره روند انتخابات هیات مدیره کانون‌ها و نحوه رای‌گیری و شمارش آرا توضیحاتی ارائه کرد. در ادامه اعضای هیات مدیره و بازرس سابق کانون در جایگاه حاضر شدند و وارطان ساهاکیان (عضو هیات مدیره سابق کانون) گزارشی از عملکرد این دوره کانون آهنگسازان ارائه کرد.

پس از استعفای هیات مدیره سابق کانون، هیات رئیسه مجمع تشکیل و کاندیداهای عضویت در «هیات مدیره» و «بازرسی» کانون آهنگسازان خانه موسیقی، هر یک دقایقی به معرفی خود و برنامه‌هایشان پرداختند.

کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون آهنگسازان به ترتیب حروف الفبا علیرضا اکبرپور، سید محمد تنکابنی، وارطان ساهاکیان، فریدون شهبازیان، تقی ضرابی، محمد جلیل عندلیبی و رضا کهریزی و کاندیداهای بازرس رضا عباشی و آندره مرادیان بودند.

پس از پایان رای‌گیری و شمارش آرا تقی ضرابی، وارطان ساهاکیان، فریدون شهبازیان، محمد جلیل عندلیبی و سید محمد تنکابنی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره کانون آهنگسازان خانه موسیقی و علیرضا اکبر پور (عضو علی‌البدل اول)، رضا کهریزی (عضو علی‌البدل دوم) انتخاب شدند.

همچنین آندره مرادیان به عنوان بازرس کانون و رضا عباسی (بازرس علی‌البدل) انتخاب شدند.

تقی ضرابی (رئیس سابق کانون و منتخب دوره جدید هیئت مدیره کانون آهنگسازان) به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در مجمع حضور نداشت.