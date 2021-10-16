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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان:

کانون زمین لرزه زرند در مناطق غیرمسکونی است

کانون زمین لرزه زرند در مناطق غیرمسکونی است

کرمان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به زمین لرزه یزدانشهر گفت: کانون زمین لرزه در مناطق غیرمسکونی و کوهستانی است.

مجید سعیدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: تمام دستگاه‌های امدادی در منطقه به حالت آماده باش در آمده‌اند و در حال ارزیابی خسارتهای هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه کانون زمین لرزه در خارج از مراکز مسکونی بوده تیم‌های ارزیاب به سمت روستاهای اطراف اعزام شده است.

وی همچنین از تشکیل ستاد بحران در استان خبر داد و از مردم خواست به دلیل احتمال پس لرزه از حضور در سازه‌های غیر مقاومت خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان بیان کرد: گزارشهای اولیه حاکی از این است که تلفات جانی نداشتیم.

وی اظهارکرد: به دلیل عمق کم کانون زمین لرزه در بخش‌هایی از شهرهای زرند، کرمان و راور نیز این زمین لرزه احساس شده است.

کد مطلب 5328948

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