AFC اعتراض پرسپولیس را رد کرد/ سرخپوشان در محاصره هواداران الهلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز مقابل الهلال عربستان به میدان می‌رود که ظرفیت ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض به تماشاگران میزبان اختصاص داده شده است.

فدراسیون فوتبال عربستان با مجوز وزارت بهداشت این کشور اجازه استفاده از تمام صندلی‌های ورزشگاه را به تماشاگران داد تا باشگاه الهلال نیز اقدام به فروش تمامی بلیت‌ها کند.

این در حالی است که طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا نیمی از ظرفیت ورزشگاه باید به هواداران تیم میهمان یعنی پرسپولیس اختصاص پیدا می‌کرد و در صورتی که این ظرفیت پر نشد در اختیار تیم میزبان قرار می‌گرفت.

باشگاه پرسپولیس قصد داشت تماشاگرانی را با خود به عربستان ببرد تا در این مسابقه از سرخپوشان ایرانی حمایت کنند اما اجازه این کار هم به پرسپولیس داده نشد.

قرار دادن تمام ظرفیت ورزشگاه در اختیار الهلالی ها روز گذشته اعتراض باشگاه پرسپولیس را هم در پی داشت و این باشگاه به صورت کتبی در نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا، خواستار تغییر این قانون شد. AFC نه تنها با درخواست پرسپولیس مخالفت کرد بلکه استفاده از تمام ظرفیت هواداران در استادیوم فیصل بن فهد را تأیید کرد تا هواداران الهلال مشکلی برای بازی امشب نداشته باشد.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان ساعت ۲۱:۳۰ امشب در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازی می‌کنند.

۲۲ هزار و ۵۰۰ بلیت برای این ورزشگاه فروخته شده است که شامل تمام جایگاه‌های استادیوم می‌شود به استثنای سکوهایی که به بازیکنان دو تیم اختصاص داده خواهد شد.