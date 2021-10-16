هماهنگی بین دستگاهی برای رفع مشکلات جامعه معلولان صورت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی در دیدار با شماری از نابینایان و سالمندان بهزیستی استان، گفت: بهزیستی در تصویر بزرگ عدالت قرار می‌گیرد، با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در سالهای گذشته بطور معمول هر چیز دیگری غیر از اقتصاد به مستحبات تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مساله اقتصاد همواره بر تمامی مسائل دیگر غلبه کرده است، ادامه داد: وقتی به مسائل بهزیستی، اجتماعی و آسیب ها می رسیم، به میزان زیادی منفعلانه عمل می کنیم که باید بطور مستقل به آن فکر کرد و نباید از این مسائل به سادگی رد شد.

افشارچی با اشاره به درخواستهای نمایندگان جامعه معلولین زنجانی در این جلسه برای حل مشکلات مبتلا به این قشر اظهار داشت: در زمان حاضر کشور و این استان به لحاظ بودجه ای محدودیتهایی دارد که سالهای آینده نیز انقباضی خواهد بود، اما برای حمایت از این افراد و کاهش فشارها، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی ضروری است و این مهم انجام خواهد شد.

استاندار زنجان در خصوص مناسب سازی محیط و مسائل پیرامونی آن به ویژه فعالیت های مربوط به وظایف شهرداری ادامه داد: در این زمینه نیز نسبت به انجام کارها با عزم جدی حرکت خواهیم کرد و اینگونه نیست که زیر مجموعه ای وظیفه قانونی خود را فراموش کند.

افشارچی با بیان اینکه مشکلات مطرح شده توسط مسوولان ذی ربط باید پیگیری و پاسخ داده شود، اضافه کرد: روشندلان باید حیات اجتماعی داشته باشند و آماده سازی زیست بومی اجتماعی از جمله مسائل مهم محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه باید از ایده هایی نو برای پیشبرد کارها بهره برد، افزود: روشندلان از قوه حافظه بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردارند که جهت یاری و رشد علمی آنان برگزاری استارتاپ ها دنبال خواهد شد.

افشارچی شمار روشندلان تحت پوشش بهزیستی را ۹۳۰ نفر عنوان کرد و خاطرنشان کرد: روزهای خوبی در انتظار روشندلان است که امیدواریم افراد توانمندی وارد عرصه های مختلف شوند.