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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۴۳

مدیرکل بهزیستی ایلام:

۳۰۰۰ نفر از معلولان ایلامی دارای مشکلات بینایی هستند

۳۰۰۰ نفر از معلولان ایلامی دارای مشکلات بینایی هستند

ایلام-مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: سه هزار نفر از معلولان استان ایلام دارای مشکلات بینایی هستند.

زهرا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان ایلام بالغ بر ۱۴ هزار نفر معلول وجود دارد که قریب به ۳ هزار نفر از این تعداد دارای مشکلات بینایی هستند.

وی افزود: از این تعداد ۳۰۰ نفر دارای مشکلات بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند و ۹۰۰ نفر از آنها نیز افرادی هستند که مشکلات بینایی شدید دارند و مابقی در حد متوسط هستند.

وی عنوان کرد: این افراد نیازمند یک سری از خدمات خاص هستند و وظیفه تمامی مسئولان و آحاد جامعه این است که شرایطی برای این افراد مهیا کنند که مانند دیگر شهروندان بتوانند از خدمات اجتماعی و فرهنگی جامعه استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچکدام از شهرهای استان برای تردد و دسترسی راحت معلولان و به ویژه جامعه روشندلان به خدمات مختلف فراهم نشده است.

همتی افزود: یکی از برنامه‌هایی که در سال گذشته به عنوان بخشنامه به تمامی فرمانداران ابلاغ شد این است که حداقل یک محیط دوستار معلول، سالمند و نابینا وجود داشته باشد که در این یک محیط معلولان بتواند به راحتی تردد کند.

کد مطلب 5329046

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