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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۲۴

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید انجام شد؛

توزیع ۳۰۰۰ بسته معیشتی و آموزشی بین نیازمندان رباط کریم

توزیع ۳۰۰۰ بسته معیشتی و آموزشی بین نیازمندان رباط کریم

رباط کریم- سه هزار بسته معیشتی و آموزشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید بین نیازمندان رباط کریم توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۳۰۰۰ بسته معیشتی و آموزشی بین نیازمندان رباط کریم توزیع شد.

حجت الاسلام حسن ترابی، امام جمعه رباط کریم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مشکلات مردم و شرایط سخت معیشتی در زمان شیوع بیماری کرونا به خصوص در خانواده‌های کم بضاعت بسته‌های معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

وی با اشاره به توزیع ۲ هزار بسته معیشتی و یکهزار بسته نوشت افزار به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید گفت: ارزش هر بسته ۶ میلیون ریال است و این مرحله از رزمایش مواسات و همدلی مومنانه با مشارکت سپاه، خیران نیکوکار و صاحبان صنایع و گروه‌های جهادی انجام شد.

ترابی بیان داشت: حضور جوانان در گروه جهادی در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت و تعمیرات خانه‌های محروم، توزیع بسته‌های بهداشتی، لوازم التحریر و غیره مغتنم و نقش مؤثری را در خدمات اجتماعی شهرها دارند.

کد مطلب 5329103

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