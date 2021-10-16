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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۵

لیگ برتر فوتسال؛

ملی حفاری اهواز در برابر فرش‌آرای مشهد شکست خورد

ملی حفاری اهواز در برابر فرش‌آرای مشهد شکست خورد

اهواز- چهارمین شکست تیم ملی حفاری اهواز در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه تیم‌های ملی حفاری اهواز و فرش‌آرای مشهد در سالن شهرک نفت اهواز برگزارکننده یکی از بازی‌های هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بودند که این بازی با برتری ۴ بر یک نماینده خراسان رضوی به پایان رسید.

شاگردان محمدرضا داوودی نژاد با این نتیجه با ۳ امتیاز در مکان دهم جدول رده‌بندی باقی ماندند.

اکبر کاظمی (۲ گل)، محمدرضا رحمان نیا و سعید سروری برای فرش‌آرای مشهد گلزنی کردند و تک گل تیم ملی حفاری توسط ابوالفضل عباسی به ثمر رسید.

تیم ملی حفاری اهواز در هفته ششم لیگ برتر فوتسال سی‌ام مهرماه به مصاف میزبان خود تیم فولاد زرند ایرانیان می‌رود.

۱۴ تیم در یک گروه برگزارکننده مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور هستند.

کد مطلب 5329127

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