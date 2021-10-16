به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامحسین اسماعیلی در تماس تلفنی با استاندار کرمان بر رسیدگی به امور اهالی، اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه و حضور عوامل امدادی در کنار مردم و فراهم کردن شرایط اسکان در صورت نیاز تأکید کرد.

براساس این گزارش، علی زینی‌وند استاندارکرمان نیز در این تماس تلفنی اعلام کرد تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شده‌اند؛ خسارات جانی نداشتیم اما خسارت جزئی در منطقه ایجاد شده که میزان دقیق خسارت‌ها در حال بررسی است.

به گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در ساعت ۱۵:۱۶ شنبه در طول جغرافیایی ۵۶.۵۱، عرض جغرافیایی ۳۰.۹۵ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

محل وقوع این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتری یزدانشهر (کرمان)، ۱۶ کیلومتری زرند (کرمان) و ۲۵ کیلومتری کیانشهر (کرمان) گزارش شده است.