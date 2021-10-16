حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض به مصاف تیم الهلال عربستان رفت و ۳ بر صفر بازنده شد.

یحیی گل محمدی در این دیدار تیمش را با ترکیب حامد لک، سیدجلال حسینی، فرشاد فرجی، سیامک نعمتی (۶۶ مهدی شیری)، سعید آقایی، رضا اسدی (۴۵ احسان پهلوان)، میلاد سرلک، امید عالیشاه، وحید امیری (۶۱ مهدی عبدی)، مهدی ترابی (۷۸ محمد شریفی) و عیسی آل کثیر (۷۸ حامد پاکدل) به میدان فرستاد. رضا اسدی، فرشاد فرجی، سعید آقایی و محمد شریفی در این دیدار از داور اخطار گرفتند.

شروع بازی با حملات پرتعداد تیم الهلال عربستان همراه بود. الهلالی که از امتیاز حمایت تماشاگران خودی استفاده می‌کردند در دقایق ابتدایی سرخپوشان را به تحت فشار قرار دادند تا بتوانند به گل برسند.

آبی پوشان الهلال در ۱۰ دقیقه ابتدایی توپ و میدان را در اختیار داشتند و فشار زیادی را روی دروازه شاگردان گل محمدی آوردند تا بتوانند به گل زودهنگام برسند اما در رسیدن به هدفشان ناکام بودند.

در دقیقه ۱۵ پرسپولیس هر چند توانست تا حدودی از زیر بار فشار حملات الهلال خارج شود و خود را به نزدیکی دروازه این تیم برساند اما همچنان نبض بازی در اختیار آبی پوشان میزبان بود.

در دقیقه ۲۷ حملات پرتعداد الهلال جواب داد و سالم الدوساری از تعلل مدافعان پرسپولیس استفاده کرد و با عبور از عرض محوطه جریمه ضربه فنی را به سمت دروازه حامد لک زد که توپ به زیبایی درون دروازه قرار گرفت.

در دقیقه ۳۵ بهترین فرصت برای پرسپولیس به دست آمد که طی آن آل کثیر وارد محوطه جریمه حریف شد و در زاویه بسته به توپ ضربه زد که این توپ را گلر الهلال برگشت داد تا تبدیل به یک ضد حمله شود. این این صحنه رضا اسدی روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد تا از داور کارت زرد دریافت کند.

ادامه نیمه اول مثل دقایق قبل برای سرخپوشان سپری شد و هر چند تا نزدیکی دروازه حریف آمدند اما تیم میزبان همچنان فشار را حفظ کرد و تیم برتر نیمه اول بود و توانست با پیروزی به رختکن برود.

در شروع نیمه دوم یحیی گل محمدی اقدام به تعویض رضا اسدی و به زمین فرستادن احسان پهلوان کرد و هر چند سرخپوشان شروع بهتری در نیمه دوم داشتند اما بازهم این تیم الهلال بود که حملات خطرناکی را روی دروازه نماینده ایران انجام داد و در دقیقه ۵۰ توسط گومز به گل دوم رسید.

در حالی که گل محمدی تلاش می‌کرد با تعویض‌هایی که انجام می‌دهد شرایط را به سود خودش تغییر دهد این الهلال بود که در دقیقه ۷۰ به گل سوم رسید. در این صحنه بازیکنان پرسپولیس در انتقال توپ از دفاع به حمله مرتکب اشتباه شدند و بازیکنان حریف با گرفتن توپ زمینه ساز یک گل شدند تا گومز خودش را دو گله و تیمش را سه گله کند.

دقایق پایانی بازی با میدان داری تیم الهلال همراه شد و پرسپولیس هر چند سعی کرد یکی از گل‌ها را جبران کند اما حملاتش زهردار نبود و نتوانست دروازه تیم میزبان را باز کند تا در نهایت بازنده بازی شود و از دور مسابقات کنار برود تا فوتبال ایران در ادامه مسابقات نماینده‌ای نداشته باشد.