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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۳۹

الهلال عربستان ۳ - پرسپولیس صفر ؛

حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ

حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ

تیم فوتبال پرسپولیس که فصل گذشته به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده بود این فصل در مرحله یک چهارم نهایی برابر الهلال عربستان شکست تلخی را پذیرفت و از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه امروز شنبه در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فیصل بن فهد شهر ریاض به مصاف تیم الهلال عربستان رفت و ۳ بر صفر بازنده شد.

یحیی گل محمدی در این دیدار تیمش را با ترکیب حامد لک، سیدجلال حسینی، فرشاد فرجی، سیامک نعمتی (۶۶ مهدی شیری)، سعید آقایی، رضا اسدی (۴۵ احسان پهلوان)، میلاد سرلک، امید عالیشاه، وحید امیری (۶۱ مهدی عبدی)، مهدی ترابی (۷۸ محمد شریفی) و عیسی آل کثیر (۷۸ حامد پاکدل) به میدان فرستاد. رضا اسدی، فرشاد فرجی، سعید آقایی و محمد شریفی در این دیدار از داور اخطار گرفتند.

شروع بازی با حملات پرتعداد تیم الهلال عربستان همراه بود. الهلالی که از امتیاز حمایت تماشاگران خودی استفاده می‌کردند در دقایق ابتدایی سرخپوشان را به تحت فشار قرار دادند تا بتوانند به گل برسند.

حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ

آبی پوشان الهلال در ۱۰ دقیقه ابتدایی توپ و میدان را در اختیار داشتند و فشار زیادی را روی دروازه شاگردان گل محمدی آوردند تا بتوانند به گل زودهنگام برسند اما در رسیدن به هدفشان ناکام بودند.

در دقیقه ۱۵ پرسپولیس هر چند توانست تا حدودی از زیر بار فشار حملات الهلال خارج شود و خود را به نزدیکی دروازه این تیم برساند اما همچنان نبض بازی در اختیار آبی پوشان میزبان بود.

در دقیقه ۲۷ حملات پرتعداد الهلال جواب داد و سالم الدوساری از تعلل مدافعان پرسپولیس استفاده کرد و با عبور از عرض محوطه جریمه ضربه فنی را به سمت دروازه حامد لک زد که توپ به زیبایی درون دروازه قرار گرفت.

حذف آخرین بازمانده فوتبال ایران از لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ

در دقیقه ۳۵ بهترین فرصت برای پرسپولیس به دست آمد که طی آن آل کثیر وارد محوطه جریمه حریف شد و در زاویه بسته به توپ ضربه زد که این توپ را گلر الهلال برگشت داد تا تبدیل به یک ضد حمله شود. این این صحنه رضا اسدی روی بازیکن حریف مرتکب خطا شد تا از داور کارت زرد دریافت کند.

ادامه نیمه اول مثل دقایق قبل برای سرخپوشان سپری شد و هر چند تا نزدیکی دروازه حریف آمدند اما تیم میزبان همچنان فشار را حفظ کرد و تیم برتر نیمه اول بود و توانست با پیروزی به رختکن برود.

در شروع نیمه دوم یحیی گل محمدی اقدام به تعویض رضا اسدی و به زمین فرستادن احسان پهلوان کرد و هر چند سرخپوشان شروع بهتری در نیمه دوم داشتند اما بازهم این تیم الهلال بود که حملات خطرناکی را روی دروازه نماینده ایران انجام داد و در دقیقه ۵۰ توسط گومز به گل دوم رسید.

در حالی که گل محمدی تلاش می‌کرد با تعویض‌هایی که انجام می‌دهد شرایط را به سود خودش تغییر دهد این الهلال بود که در دقیقه ۷۰ به گل سوم رسید. در این صحنه بازیکنان پرسپولیس در انتقال توپ از دفاع به حمله مرتکب اشتباه شدند و بازیکنان حریف با گرفتن توپ زمینه ساز یک گل شدند تا گومز خودش را دو گله و تیمش را سه گله کند.

دقایق پایانی بازی با میدان داری تیم الهلال همراه شد و پرسپولیس هر چند سعی کرد یکی از گل‌ها را جبران کند اما حملاتش زهردار نبود و نتوانست دروازه تیم میزبان را باز کند تا در نهایت بازنده بازی شود و از دور مسابقات کنار برود تا فوتبال ایران در ادامه مسابقات نماینده‌ای نداشته باشد.

کد مطلب 5329179

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    نظرات

    • مامور IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      183 31
      پاسخ
      بودجه کشتی ایران ۳۰ ملیارد تومان است با توجه به اینکه فوتبال ایران هیچ افتخاری چه در سطح جهان وچه در سطح آسیا نداشته وحتی هنوز موفق نشده از مرحله گروهی جام جهانی فوتبال بالا رود کسی مثل گل محمدی برای دوسال نصف بودجه فدراسیون کشتی دریافت کرده.چه افتخاراتی دارند این فوتبالیست های قلیانی
      • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        6 2
        یعنی الان تو مشکل رو فقط تو قلیان کشیدن دیدی😂😂😂😂😂
      • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        14 5
        گل گفتی واقعا این بازیکنان خوشگذرونی رو باید برد گاو چرونی
      • بهزاد IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        8 6
        اینقدر بی فکری که کشتی رو با فوتبال مقایسه میکنی؟ طرفدارن فوتبال در سطح جهان رو با کشتی مقایسه نکن. گردش مالی فوتبال رو با کشتی مقایسه نکن. فوتبال زبان بین المللی شده.فوتبال دیگه فقط ورزش نیست زبان بین المللی شده.
      • زهرا IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        8 0
        گل گفتی داش
      • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        8 2
        واقعا
    • حمید رضا IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      54 78
      پاسخ
      ما از لحاظ بودجه و ساختار از اونها عقب هستیم بدون شک ، ولی چیزی که منو ناراحت میکنه اینکه اگه فدراسیون یکی دو هفته لیگ رو زودتر شروع میکرد و یا فقط بازی سوپرجام رو برای ما برگزار میکرد قطعا تیم با شرایط بهتری میرفت اونجا ، واقعا برای این فدراسیون متاسفم. این پرسپولیس 10 درصد تیم واقعی نبود پرسپولیس
      • مجتبی هاشمی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        9 0
        بنظرم اصلا تیم الهلال رو انالیز نکرده بودن،چون تیم پرسپولیس هیچ برنامه ای نداشت.فاز هجومی تیم همه بازیکنهای پارسال تیم بودن و حداقل یک سال باهم بازی کردن اما تاکتیک خاصی نداشتن که حتی نتونستن یک موقعیت خلق کنن.تعویض سیامک که افتضاح بود
    • بهزاد تبریزلی IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      19 7
      پاسخ
      پول ملت رو مفتی میریزن حساب این تیم ،آخرش چی شد
    • پتروناس IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      19 2
      پاسخ
      پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت،فوتبال ایران فقط باید تعطیل شود و هزینه آن برای فقر زدایی باباجمع کنید کلا این فوتبال رو در حد بچه دبیرستانی هم نبودن.بیت المال رو چرا هدر میدید.این پول رو خرج اشتغال و ازدواج جوانان کنید.فقر رو جم کنید.فوتبال رو آماتور کنید.فوتبالیست سالی ۱۰۰نباید
    • IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 11
      پاسخ
      مطمئن باشیدباخت اینها عمدی بود،
    • مصطفی IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      17 1
      پاسخ
      حیف این پول ها که برای فوتبال هزینه میشوند عشق فقط کشتی کاشکی وزارت ورزش بجای اینکه پول بیت المال رو برای این ورزشکارهای قلیونی و دخترباز فوتبال هزینه بکنه خرج والیبال و کشتی میکرد.
    • محمد طاها IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 16
      پاسخ
      بازی خوب بود از پرسپلیس توقو نداشتم ولی خوب بود
    • محمد IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 3
      پاسخ
      پرسپولیس در این میدان ضعیف بود.‌وباخت تمام اما حریف این تیم ‌اول الهلال دونAFC‌ سوم خود فدراسیون ما چرا وقتی AFC بطور تا جوانمردانه تمام شرایط و به سود عربا مهیا میکرد این خادم وشرکا چرا از حق ما دفاع نکردن ‌چرا عربا به ایران نیان‌ اما ما باید بریم وبازیچه AFC بشیم هرچی عربا گفتن اونا گفتن چشم.
    • IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      13 9
      پاسخ
      انصافا استقلال بهتر بازی کرد یا پرسپولیس؟
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 7
      پاسخ
      با سلام خدمت هواداران پرسپولیس، مجید صدری هستم😂😂
    • آبی جون IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      15 4
      پاسخ
      دیگه واسه استقلال کری نمیخونید کجایین پس همین بود پرسپولیس زلزله له شدین 100درصد تخریب شدین آبروی ایران رو بردین
      • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        0 0
        دمت گرم
    • مهدی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 0
      پاسخ
      به عنوان یک دهه شصتی یه قهرمانی تو آسیا به دلمان موند فرقی نمیکنه کدوم تیم باشه فکر هم نمیکنم ببینیم از ما که گذشت
    • زازا IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      9 1
      پاسخ
      آقای مارادونا( ترابی) فکر کرد دفاع آلومینیوم اراک- ماشین سازی- یا نساجی به هم بریزه گل بزن اینجا است که عیار یه بازیکن جلوی یه تیم بین المللی مشخص میشه آقای دراز( سد جلال) هم ۵ثانیه از بازی عقب بود توپ تو دروازه بود آقا تازه تکلشو میزد امیری خان هم گند زد
    • آرین IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      13 2
      پاسخ
      بیت المال حرامشان باد
    • آیناز IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 8
      پاسخ
      هر چی بود گذشت دیگه باید به آینده و بازیابی تیم فکر کنیم و ازشون حمایت کنیم
    • تاجی IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      12 3
      پاسخ
      والله من امیدم ب 4تایی شدن ارتش سرخ بود😂😂😂😂ما با اون شرایط داغون دوتا خوردیم تازه کلی حمله داشتیم فقط یه نگاه ب امار بندازین😂😂😂16 تا شوت الهلال6تا شوت اتتقام جویان گودی گودی اشکال نداره النصر انتقام انتقام جویان رو میگیره بازی با استقلال تاحیکستان هم همین بودین فقط با گوآ جذاب بازی کردین😂😂
    • زازا IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 1
      پاسخ
      تو این ۵-۶ ساله پرسپولیس تازه امشب به یه تیم استخون دار خورد اونم یحیی بیگ گند زد. با مارادونا( ترابی)- جنازه( سدجلال)-
    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      به نظر من به جای اینکه این همه هزینه می کردن میرفتن عربستان نرفته بودن هم همین نتیجه رو میگرفتن اصلا چه لذومی داره وقتی عربستان توایران بازی انجام نمیده ما بریم اونجا ماچوب مسیولین بی کفایتو داریم میخوریم
    • بابا مسعود جون کجایی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      15 1
      پاسخ
      مرسی که انتقام ما رو خیلی سخت گرفتین دریغ از یه موقعیت ، مگه میشه ۹۰ دقیقه یه موقعیت به درد بخور رو دروازه حریف ایجاد نکرد استقلال که کلی موقعیت داشت ، تازه از الهلال خیلی هم بهتر بازی کرده بود ، شما که رفته بودین انتقام بگیرین اینجوری ؟؟؟؟؟؟؟
    • عادل IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      6 5
      پاسخ
      ای ول به مردان قادسیه پرسپولیس رو مچاله کردند ریختن سطل الهلال شیر اول آسیای عربستان ابرقدرت فوتبال آسیا کسی قم پز نزند این است شیر مردان عرب نظر پخش کن هربار نظر دادم نشون نمیدید یک ذره مرد باشید
    • IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 2
      پاسخ
      خدایا شکرت اینها هم دست از پا دراز تر برکشتن ما که حسود نیستیم خدایا شکرت
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 2
      پاسخ
      با توجه به تمام مشکلاتی که از قبل برای پرسپولیس ایجاد کردن اما از یک نگاه هم باید کارشناسی شود که هیچ یک از بازیکنان تیم در حد و اندازه حتی نام خودشان نبودن بجز یکی دو بازیکن که هر چه توان داشتند گذاشتن اما با یکی دو بازی کن کاری از پیش نمی رود جناب گل محمدی از ابتدا آرنج اشتباهی چیده بودین جناح
    • احمد IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      13 2
      پاسخ
      پس چی شد ادعای انتقام سختتون
    • تاج IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      17 3
      پاسخ
      خیلی خوب بود تا حالا از هیچ فوتبالی این جوری لذت نبردم
    • میلاد IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 3
      پاسخ
      دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی نداشتن دوتاشونم همین الهلال حذف کرد بنظر من ک حرف و کری خونی باقی نمیمونه بین طرفداران
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      6 0
      پاسخ
      فوتبال ابروی ایران وبرده بخدا این وحیدامیری که مثل فلجا هست چه گلی میخوادبزنه
    • ناشناس IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      10 1
      پاسخ
      بلی دیگه اونجا لیگ برتر ایران نیست که با حمایت همه جانبه فدراسیون، داوران ، کمیته داوران. و....هرحال قهرمان بشند.
    • میلاد IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 2
      پاسخ
      اون آقایی که میگه حداقل بازی لیگ رو زودتر برگزار میکردین مگه استقلال پیش از بازی با الهلال لیگ شروع شده بود ببین از پرسپولیس تیم در نمیاد به کمک با مسعود ۵سال پشت سر هم قهرمان شدین عشق فقط یک کلام استقلال
    • حسین IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 0
      پاسخ
      غرور بیجا قبل بازی اینقدر مردم رو کوچیک فرض میکنیم که آخرش با آبروریزی میبازیم..چقد حرفای نژادپرستانه زدیم..وجدانن بازی در مقابل الهلال از طرف پرسپولیس مضحک بود
    • هادی IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 1
      پاسخ
      واقعا حیف پول بیت المال
    • کارلوس US ۰۲:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 1
      پاسخ
      حرص پولیس
    • IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 0
      پاسخ
      واقعا هیف اکثرا بازیکنان در پرسپولیس بازی میکنن خدایی به خودم امیدوار شدم ولی هیف32ساله شدم
    • محمد US ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      من استقلالی هستم ولی از باخت پرسپولیس خیلی زیاد ناراحت شدم، تیم در دفاع خیلی ضعیف ظاهر شد و اشتباهات فردی هم زیاد به چشم می‌خورد، البته که نمیشه از شرایط میزبانی خاص الهلال و بازیکنان بزرگ و هماهنگ این تیم هم گذشت، خوب پرسپولیس هم چند تا از بازیکنان موثر خودش رو از دست داده بود و اون انسجام و نداشت
    • ایرانی IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      من یک استقلالی هستم، اما خیلی ناراحت شدم از باخت قرمز پوشان ایرانی و برد آبی پوشان الهلال به امید پیروزی دفعات بعد تیم ها ی ایران
    • IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      7 2
      پاسخ
      خیلی تیم بدرد نخوری بود نه هدف نه تاکتیک ونه خلاقیت دیده شد مربی هم با این بازیکنا حرفی برای گفتن نداشت
    • جلیل راضی اردکانی IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 1
      پاسخ
      با سلام ضمن خسته نباشی خدمت مربیان و بازیکنان به نظر من اگر باز تعویض بیشتر خستگی کمتری بر تیم حاکم می شد احتمال میداد نتیجه بهتری تیم بگیرد با تشکر
    • حاج علی IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      به نظر من،دیشب تیم پرسپولیس مدافع راست نداشت.چندین دفعه مهاجمین الهلال بدون مزاحم تونستن حرکت کنن.هر سه تا گل رو هم از سمت راست طراحی و زدن.دشمن دنبال نقطه ضعف میگرده . قشنگ هم فهمیدن نقطه ضعف پرسپولیس سمت راستش بود و تمام،
    • تاجی IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      7 2
      پاسخ
      قبل اینکه تیمی ومسخره کنیدبفکرعاقبتش باشیدپرسپولیسیهای عزیز
    • حسین IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 0
      پاسخ
      اصلا چرا نمیگی شانس آوردن بیشتر گل نخوردن چرا نمیگی اصلا پرسپولیس موقعیت نداشت چرا نمیگی مالکیت توپ هفتاد به سی بود خخخخخخخ
    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 1
      پاسخ
      واقعا جای ناراحتی نداره که این همه پول بی زبان در فوتبال هدر بره در حالی که هیچ پیشرفت یا حداقل برنامه ریزی برای آینده بهتر نداره!مشکل اینجاست که هیچ کسی نیست که بر کار اینا نظارت داشته باشه! برای بی تدبیری ها آزادند!
    • خوزستان IR ۰۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      خداروشکر تونستیم دل عربستانی هارو شاد کنیم آفرین بچه ها خوب خندوندین اونارو حالا گم شید برگردید
    • سی IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      7 3
      پاسخ
      مرگ بر پرسپولیس
      • عشق فقط پرسپولیس ♡♡ IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        2 6
        چرا مرگ پرسپولیس چرا شما استقلالی ها توقع دارید پرسپولیس ببازه چون خودتون ده ساله قهرمان نمیشین توقع دارین پرسپولیس ببازه برای ما پرسپولیسی ها خیلی سخت بود چون ما همیشه میبریم عادت به قهرمانی داریم برامون واقعا سخت بود . شما استقلالی ها فعلا تو همون تو دو تا ستاره موندید
      • عشق فقط یک کلام پرسپولیس و سلام IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        1 2
        همیشه راهی برای جبران هست تو بازی استقلال و الهلال ، استقلالی ها بازی رو ۲ بر صفر واگذار کردند درسته باید از اول این همه تلاش کنند و دوباره به اینجا برسند ولی میگن همیشه یه راه جبران هست و من می‌دونم تا چشم به هم بزنیم دوباره به اینجا رسیدن و قهرمان آسیا شدن پرسپولیس همیشه برنده است
    • عشق پرسپولیس IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 4
      پاسخ
      سلام بی شک الهلالی ها همه دوپینگ کرده بودند
    • اکبر IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 0
      پاسخ
      یادتان میگفتید اگر پیروزی بجای استقلال بود الهلال را میبرد الان فهمیدید در ایران ابر و باد و مه خورشید داور و گزارشگر صدا و سیما همه دست بدست هم میدهند تا پیروزی نتیجه بگیرد هان آنجا عربستان هست و این چیزها دیگه نیست بایستی از توهم بیرون و بصورت واقعی برنده نه با کمک داور و غیره تعجبم از آقای گل مح
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      این کارشناسان پرسپولیسی که از تیم ملی و اسکوچیچ انتقاد بی جا میکردند کجا هستند؟ چرا یک کلمه درباره شکست خفت بار و سنگین پرسپولیس چیزی نمینویسند؟ چرا این گواردیولای وطنی را که مسئوول شکست پرسپولیس است را بازخواست نمیکنند؟
    • اکبر IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      10 1
      پاسخ
      آقای گل محمدی به داور اعتراض میکرد تا یک پنالتی به نفعشان بگیرد فکر میکرد ایران هست
    • پرسپولیس IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 4
      پاسخ
      بودجه‌ای که الهلال برای یک بازیکن خرج کرد که جذبش کنه برابر یا حتی بیشتر بودجه ای است که پرسپولیس در کل دورانش گرفته بعد میگی سی میلیارد تومان متاسفم برای مدیران این فوتبال که خودشونو پشت این حرف ها پنهان کردن
    • شهرام پرسپولیسی IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 5
      پاسخ
      در حد پرسپولیس و نام پرسپولیس نبودیم افسوس که فرصت به سادگی از دست رفت چه میشود کرد فوتبال برد و باخت دارد
    • علی IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 1
      پاسخ
      بودجه ی فوتبال ایران را خرج خود مردم کنندکه درستی هستن. ن خرج فوتبال که هیچ ثمره ای برای هیچ کجای دنیا نداره...
    • استقلالی ام IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 4
      پاسخ
      این خیلی نامردی بود اول از همه کلی این بیچاره ها رو معتل کردین بعد کل بازیکنای خوبشونو گرفتین روی مخشون رفتین نزاشتین تماشاچی داشته باشن امیدشون رو اوردین پایین همون لبخند ها و تشویق ها یه توهین بود داورم همش به نفع اونا میگرفت این واقعا حق پرسپولیس نبود!با اینکه استقلالی ام اما اونام گناه داشتن.
    • ساره IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      9 2
      پاسخ
      خواهشاً نداشتن بودجه رو بهونه نکنین.انگار رفته بودن وسطی بازی کنن.اصلا بازیشون خوب نبود و فشار روی دروازه ما بود. دروازه بان اونا فقط نشسته بود چون بچه ها اصلا حمله نمیکردن. خداروشکر که فقط سه تا خوردیم و بیشتر نشد
    • ساره IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      9 2
      پاسخ
      خداروشکر گلا بیشتر نشد و آبرو ایران بیشتر نرفت
    • ساره IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 2
      پاسخ
      خداروشکر ده تا گل نخوردیم
    • 4 IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      7 2
      پاسخ
      حالا شروع میکنند که فدراسیون مفصره که بازیها را زود شروع نکرد و مقصر بعدی تیم ملیه که باریکنانشون را ازشون گرفتند بابا تیمتون در همین حد و اندازست دوبار قبلی هم شانسی رفتید بالا اسیا که لیگ داخلی نیست که با انواع حمایتها و کارهای ناپسند نتیجه بگیرید
    • ناشناس IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      آفرین خیلی حواستون به بازی بود اونقدر خوب بودین که از اونور بوم افتادین
    • امید نجاتی IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 2
      پاسخ
      فوتبال ایران نیاز به یک دگردیسی داره این وضعیت شایسته ایران و ایرانی نیست مربی شده دلال فوتبالیست دلاله مدیر عامل باشگاه دلال سازمان لیگ بجایه یک برنامه‌ریزی در امتداد لیگ آسیا وفیفادی برا خودش برنامه ریزی کرده... تیمی که یک سال فوتبال نکرده بردن تو لیگ آسیا فک کردن لیگ ایرانه که تیم های تهرانی حق ت
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 1
      پاسخ
      آقا پرس پلیس این بازیو میبرد ولی اهلالیا دوپینگ کرده بودند
    • آبی تا ابد IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      22 4
      پاسخ
      پرسپولیس واقعی دیشب بود. این همون پرسپولیس قبل از بابا مسعود بود که هیچ وقت جزء 10 تا تیم اول لیگ هم نبود. فقط یه چیز میگم آروم با هم بخندیم طوفان سرخ آسیا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ کار هر شغال نیست قهرمان آسیا شدن / شیر نر می‌خواهد و تاج کهن
    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      12 1
      پاسخ
      خود خود واقعیش بود اتفاقا اصل پرسپولیس بود با دوتا بازی مقابل هندو تاجیکستان رفته بودید واسه جام اینا همش بهونه س ۴بار دیگم باهاش بازی کنه بازم میبازه دقیقا مثل خانمای آرایش نکرده واقعی واقعی
    • فاطی IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 4
      پاسخ
      باباحقتون بودشمامیخواستین انتقام ماروبگیرین یکی بایدانتقام خودتون روبگیره🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😅😅😅😅😂😂🤣🤣🤣🤣
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 4
      پاسخ
      پرسپولیس آبرومون رو برد.افتضاح بازی کرد
    • سجاد IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      11 2
      پاسخ
      خدا راشکر حق به حقداررسید این همه حق حقوق تیم های شهرستانی را خورده بودند فکر می‌کردند قهرمان واقعی هستند دلم خنک شد شب چنان راحت خوابیدم
    • ایرانی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      4 2
      پاسخ
      پرسپولیسیها رو تو کامنتها نمیبینم؟ قبلا خیلی کامنت نمیزاشتن؟ استقلالیها هم نیستن مسخره کنن چه شده است شمارا سرخ ابیها؟
    • امیر عباس IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      الهلال خیلی خوب بازی می کرد ولی پرسپولیس اصلاً خوب بازی نکرد.
    • سعید IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      8 1
      پاسخ
      اتفاقا هویت واقعیشون روشد برا همه...بقول دوستمون فک کردن اینجا هم ایرانه که با انواع رانت و حمایت پوچی گری به نتیجه برسن خوب حقتونو گذاشتن کف دستتون.
    • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      3 1
      پاسخ
      اصلن از اول معلوم بود الحلال برنده بازی نه پرسپولیس
    • علی IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 3
      پاسخ
      بودجه بیشتر لازم دارن واسه گند زدن بیشتر جایزه ام میخوان!!!
      • علی IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
        2 1
        دلم خنک شد
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      الهلال نسبت به هزینه ای که کرده اصلا تیم پر قدرتی نیست خیلی راحت میشه به این تیم گل زد ببین چقدرما بد بازی کردیم که یک گل به این تیم نزدیم.اونا مثل یک باشگاه حرفه ای پول خرج میکنن ولی مطمئنن قهرمان نخواهند شد.

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