آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از جوی پایدار در دامنه جنوبی البرز مرکزی است که به موجب آن آسمانی صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با رشد ابر خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به وارونگی اندکی که در سطوح پایینی جو وجود دارد در بعضی ساعات انتظار افزایش آلاینده‌ها را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با افزایش موقت آلاینده‌ها و در بعضی ساعات رشد ابر است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۱۳ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف همراه با غبار محلی و بعضی ساعات رشد ابر است و هوا برای گروه‌های حساس ناسالم خواهد شد.

بهارونداحمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.